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Чизкейк із сиру з лимонним пюре – рецепт десерту, який стане вашим фаворитом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
14 вересня, 18:08
В закладинки
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Сир для чизкейку потрібно обов'язково перетерти для легкості десерту. А щоб основа чизкейку під час випікання не тріснула, встановіть під ним ємність з водою
Імбирно-лимонний чізкейк
Імбирно-лимонний чізкейк / Фото: Depositphotos

Сьогодні чизкейків існує багато, чого вартий красень баскський. Їх можна випікати і готувати без випічки, додавати в крем фрукти і ягоди, а в тісто – шоколад або горіхи. У якості основи беруть маскарпоне і рикоту, але для багатьох чизкейк зі звичайного сиру – фаворит серед десертів. Він не тільки смачний, а й доступний. Тільки не варто класти в сир багато есенції або лимонного соку, щоб не перебити його вершковий смак.

Лимонний чизкейк із сиру

Лимонний чизкейк із сиру
Лимонний чизкейк із сиру / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти

  • 200 мл жирних вершків
  • 200 г сиру
  • 4 яєчних жовтки
  • 1 склянка цукру
  • 2 великих лимони
  • 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
  • 150 г печива
  • 100 г вершкового масла

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Усі продукти для крему потрібно заздалегідь дістати з холодильника. Сир, яйця і вершки мають бути кімнатної температури.
  3. Печиво подрібнити в блендері та змішати з розтопленим вершковим маслом. Викласти крихти в роз'ємну форму і щільно утрамбувати ложкою. Випікати пісочну основу близько 10 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці, потім вийняти і остудити. Температуру в духовці зменшити до 160 градусів.
  4. У глибокій мисці з'єднати жовтки, вершки і цукор. Вінчиком довести суміш до однорідного стану. Лимони ретельно вимити і пюрирувати за допомогою блендера разом зі цедрою близько двох хвилин. Змішати вершкову суміш і лимонне пюре. Вмішати сир у лимонно-вершкову суміш, додати кукурудзяний крохмаль, перемішати.
  5. Крем вилити в форму з пісочною основою. Поверхню розрівняти лопаткою.
  6. Поставити форму з чизкейком у глибоке деко (або глибоку форму), в яку налити окріп. Вода має доходити приблизно до середини форми з чизкейком.
  7. Випікати чизкейк близько 60 хвилин.
  8. Готовий чизкейк залишити у вимкненій духовці з відкритими дверцятами приблизно на годину.
  9. Форму з остиглим чизкейком накрити харчовою плівкою і прибрати в холодильник на ніч.

І ще 3 рецепти чизкейку без випічки знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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