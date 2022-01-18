Грецька мусака з картоплею – смачний рецепт з відео

Баклажани можна приготувати по-різному. Наприклад, посмажити їх з гострим перцем, рикотою та медом – такими ви їх точно не куштували.
А можна піти перевіреним шляхом та приготувати грецьку мусаку. Цікаво, що її готують не лише у цій країні. У різних варіяціях її вважають своєю в Туреччині, Болгарії та інших країнах.
У будь-якому разі вийде апетитна страва, наповнена потужними ароматами.
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Авторка рецепта Tanya Shpilko пропонує додати до фаршу пів склянки сухого червоного вина.
Мусака з картоплею
Інгредієнти на 7 порцій:
- 2-3 великих баклажани;
- 4-5 середніх картоплин;
- 500 г яловичого (баранячого) фаршу;
- 1 середня цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 400 г томатів у власному соку;
- сіль, свіжомелений чорний перець – за смаком;
- 1 ч. л. цукру;
- 1/3 ч. л. меленої кориці;
- ½ ч. л. сухого орегано;
- 1 лаврове листя;
- оливкова (або соняшникова) олія для смаження;
- 1 ч. л. вершкового масла.
Соус бешамель:
- 500 мл молока;
- 30 г вершкового масла;
- 3 ст. л. борошна;
- сіль;
- щіпка мускатного горіха;
- 2 яйця;
- жменя пармезану + для посипання.
Тут ви знайдете рецепт смачної закуски до м'яса. Це баклажани в кисло-солодкому маринаді.
Як приготувати:
- Баклажани нарізати скибочками завтовшки 7-8 мм. Деко добре змастити оливковою олією, викласти баклажани, посипати сіллю, чорним меленим перцем, орегано, збризкати оливковою олією і запекти в розігрітій до 180-200 градусів духовці близько 25 хвилин.
- Дрібно порубати цибулю та часник. На розігріту сковороду налити 2-3 ст. л. оливкової олії, обсмажити цибулю на середньому вогні до золотавого кольору кілька хвилин. Ближче до кінця додати часник, обсмажити 1 хвилину.
- Додати фарш, збільшити вогонь і обсмажити, розбиваючи великі грудки лопаткою. Посолити, поперчити, додати корицю.
- Додати томатну пасту, трохи обсмажити та додати томати у власному соку. За необхідності підсолити, додати цукор, покласти лаврове листя і тушкувати на маленькому вогні 25-30 хвилин під кришкою.
- Картоплю очистити, нарізати тонкими пластинами завтовшки приблизно пів сантиметра. Обсмажити на суміші оливкової олії та вершкового масла до золотавого кольору, до готовності доводити не потрібно. Викласти на паперовий рушник.
- Для соусу в сотейнику на невеликому вогні розтопити вершкове масло. Додати 3 столові ложки борошна та перемішати. Коли борошно трохи потемніє і набуде горіхового аромату, приблизно за хвилину, поступово влити пів літра молока. Довести соус до кипіння, постійно помішуючи. Посолити, додати мускатний горіх, проварити ще 2-3 хвилини.
- Зняти з вогню, додати яйця, жменю пармезану та активно перемішати.
- У форму для запікання викласти картоплю, посолити, посипати сиром. Викласти м'ясний соус. Зверху – баклажани, залити бешамелем, присипати пармезаном.
- Запікати в розігрітій до 180-200 градусів духовці приблизно 30 хвилин до рум'яної скоринки. Дайте постояти 10-15 хвилин, перш ніж нарізати на порції.
Детальніше дізнатися, як приготувати мусаку з картоплею, можна з відео.