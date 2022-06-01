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І сніданок, і перекус – як приготувати сосиски в тісті "Квіточки"

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 червня, 07:01
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Форма цього сніданку не обмежується формою квітки. Якщо є бажання, листкове тісто перед випіканням можна злегка змастити улюбленим соусом
Сосиски у тесті на сніданок
Сосиски у тесті на сніданок

Листкове тісто після духовки – вже добре, тобто що його супроводжуватиме – практично неважливо.

Сосиски в тісті можна зробити максимально просто. А можна з дуже симпатичним оформленням, як, наприклад, "Кнопочки".

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Тут сосиску потрібно обмотати в тісто, зробити глибокі надрізи та скріпити по колу – отримуємо форму квітки.

Перед випіканням заготівлі можна змастити жовтком та прикрасити кунжутом. Проколіть сосиски виделкою, щоб вони стали соковитішими після.

Рецепт редакційний, а як формувати цей сніданок – побачите після кроків приготування.

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Сосиски в тісті "Квіточка"

Сосиски в тісті "Квіточка"
Сосиски в тісті "Квіточка"

Інгредієнти:

  • листкове тісто дріжджове – 200 г;
  • сосиски – 6 шт.;
  • яйце;
  • кунжут, сметана, кетчуп.

Як приготувати:

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  1. Тісто розморозити, за бажанням змастити йогуртом, сметаною або кетчупом. Викласти сосиски. Нарізати тісто та обмотати сосиски.
  2. Зробити глибокі поперечні надрізи та скріпити у вигляді квітки.
  3. Викласти на застелене змащене деко, запікати за 200 градусів 15 хвилин.

Як легко сформувати сосиски "Квіточка" дивіться у відео.

Якщо сосиски залишилися, то на вечерю їх також можна використовувати, приготувавши класичні в дріжджовому тісті.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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