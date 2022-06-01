І сніданок, і перекус – як приготувати сосиски в тісті "Квіточки"

Листкове тісто після духовки – вже добре, тобто що його супроводжуватиме – практично неважливо.
Сосиски в тісті можна зробити максимально просто. А можна з дуже симпатичним оформленням, як, наприклад, "Кнопочки".
Тут сосиску потрібно обмотати в тісто, зробити глибокі надрізи та скріпити по колу – отримуємо форму квітки.
Перед випіканням заготівлі можна змастити жовтком та прикрасити кунжутом. Проколіть сосиски виделкою, щоб вони стали соковитішими після.
Рецепт редакційний, а як формувати цей сніданок – побачите після кроків приготування.
Сосиски в тісті "Квіточка"
Інгредієнти:
- листкове тісто дріжджове – 200 г;
- сосиски – 6 шт.;
- яйце;
- кунжут, сметана, кетчуп.
Як приготувати:
- Тісто розморозити, за бажанням змастити йогуртом, сметаною або кетчупом. Викласти сосиски. Нарізати тісто та обмотати сосиски.
- Зробити глибокі поперечні надрізи та скріпити у вигляді квітки.
- Викласти на застелене змащене деко, запікати за 200 градусів 15 хвилин.
Як легко сформувати сосиски "Квіточка" дивіться у відео.
Якщо сосиски залишилися, то на вечерю їх також можна використовувати, приготувавши класичні в дріжджовому тісті.