Креативний сніданок з яйцями, сосисками й тостовим хлібом – найпростіший рецепт

У скибочок тостового хліба вирізається м'якуш. Коли скоринки потраплять на сковороду, у них кладуться нарізані сосиски і все це заливається яєчною сумішшю

Креативний сніданок із сосисок та яєць / Фото: Gesundes Essen von Nata

І ще один оригінальний рецепт для сосисок. Якщо поки не куштували мініпиріжки-кнопочки з ними, то обов'язково приготуйте.

Цей сніданок справді креативний і жодних відходів у ньому немає.

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М'якіші, коли виріжуться зі скоринки, теж потраплять на ці красиві гарячі бутерброди. Певної тягучості їм нададуть скибочки твердого сиру.

Рецепт знайшли на каналі Gesundes Essen von Nata.

Креативний сніданок із сосисок та яєць

Креативний сніданок із сосисок та яєць / Фото: Gesundes Essen von Nata

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Інгредієнти:

4 скибочки тостового хліба;

сосиски;

2-3 яйця;

твердий сир;

сіль, перець, кетчуп.

Рецепт пряної сосиски карівурст, гордості вуличної їжі Німеччини, знайдете тут.

Як приготувати:

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