Креативный завтрак с яйцами, сосисками и тостовым хлебом – простейший рецепт

И еще один оригинальный рецепт для сосисок. Если еще не испробовали слойки-кнопочки с ними, то обязательно приготовьте.
Этот завтрак действительно креативный и никаких отходов в нем нет.
Мякиши, когда вырежутся из корочки, тоже попадут на эти красивые горячие бутерброды. Некой тягучести им придадут ломтики твердого сыра.
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Рецепт нашли на канале Gesundes Essen von Nata.
Креативный завтрак из сосисок и яиц
Ингредиенты:
- 4 ломтика тостового хлеба;
- сосиски;
- 2-3 яйца;
- твердый сыр;
- соль, перец, кетчуп.
Рецепт пряной сосиски карривурст, гордости уличной еды Германии, найдете здесь.
Как приготовить:
- В хлебе вырезать мякиши, не повреждая корочки, и слегка раскатать их скалкой. Корочки оставить. Сосиски нарезать кружочками.
- Яйца взбить с солью и перцем, перелить в емкость с узким горлом.
- На сковороде разогреть сливочное масло. Выложить корочки, внутрь – сосиски.
- Аккуратно вылить яичную смесь в каждый квадрат. Добавить специи.
- Выложить на каждый квадрат по ломтику сыра. Полить кетчупом и накрыть мякишами.
- Готовить по минуте с каждой стороны.