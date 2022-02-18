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Креативный завтрак с яйцами, сосисками и тостовым хлебом – простейший рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 февраля, 07:05
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У ломтиков тостового хлеба вырезается мякиш. Когда корочки попадут на сковороду, в них кладутся нарезанные сосиски и все это заливается яичной смесью
Креативный завтрак из сосисок и яиц
Креативный завтрак из сосисок и яиц / Фото: Gesundes Essen von Nata

И еще один оригинальный рецепт для сосисок. Если еще не испробовали слойки-кнопочки с ними, то обязательно приготовьте.

Этот завтрак действительно креативный и никаких отходов в нем нет.

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Мякиши, когда вырежутся из корочки, тоже попадут на эти красивые горячие бутерброды. Некой тягучести им придадут ломтики твердого сыра.

Рецепт нашли на канале Gesundes Essen von Nata.

Креативный завтрак из сосисок и яиц

Креативный завтрак из сосисок и яиц
Креативный завтрак из сосисок и яиц / Фото: Gesundes Essen von Nata

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Ингредиенты:

  • 4 ломтика тостового хлеба;
  • сосиски;
  • 2-3 яйца;
  • твердый сыр;
  • соль, перец, кетчуп.

Рецепт пряной сосиски карривурст, гордости уличной еды Германии, найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. В хлебе вырезать мякиши, не повреждая корочки, и слегка раскатать их скалкой. Корочки оставить. Сосиски нарезать кружочками.
  2. Яйца взбить с солью и перцем, перелить в емкость с узким горлом.
  3. На сковороде разогреть сливочное масло. Выложить корочки, внутрь – сосиски.
  4. Аккуратно вылить яичную смесь в каждый квадрат. Добавить специи.
  5. Выложить на каждый квадрат по ломтику сыра. Полить кетчупом и накрыть мякишами.
  6. Готовить по минуте с каждой стороны.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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