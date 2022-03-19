Оладки без яєць, але із зеленню – тісто замішується на теплій воді

Якщо раптом вдома немає яєць, це не означає, що і без оладок ви теж будете. Одним таким ми з вами ділилися. Ці оладки трохи видозмінені, в них є зелень.
Зелень будь-яка – цибуля, петрушка та кріп або все разом. Можна додати трохи твердого тертого сиру.
Рецепт знайшли на каналі Qiong Cooking.
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Оладки без яєць із зеленню
Інгредієнти:
- 260 мл води;
- 1 ч. л. швидких дріжджів;
- 2 склянки борошна;
- сіль, зелень.
Тут дізнаєтеся рецепт популярного в Японії сніданку – оладок, схожих на суфле.
Як приготувати:
- У теплу воду додати дріжджі, сіль та перемішати. Додати борошно і ретельно перемішати.
- Накрити плівкою і залишити до підняття. Нарізати цибулю та вмішати в тісто. Перемішувати потрібно добре, щоби випустити повітря з тіста.
- Додати 5-6 ст. л. олії і змастити олією ополоник.
- Смажити на розігрітій сковороді.
Докладніше процес приготування можна подивитись у відео.