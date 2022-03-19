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Оладки без яєць, але із зеленню – тісто замішується на теплій воді

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МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 07:12
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Потрібні сухі дріжджі та будь-яка зелень, її потрібно додати після того, як тісто буде замішане і трохи відпочине
Оладки без яєць із зеленню
Оладки без яєць із зеленню / Фото: Qiong Cooking

Якщо раптом вдома немає яєць, це не означає, що і без оладок ви теж будете. Одним таким ми з вами ділилися. Ці оладки трохи видозмінені, в них є зелень.

Зелень будь-яка – цибуля, петрушка та кріп або все разом. Можна додати трохи твердого тертого сиру.

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Рецепт знайшли на каналі Qiong Cooking.

Оладки без яєць із зеленню

Інгредієнти:

  • 260 мл води;
  • 1 ч. л. швидких дріжджів;
  • 2 склянки борошна;
  • сіль, зелень.

Тут дізнаєтеся рецепт популярного в Японії сніданку – оладок, схожих на суфле.

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Як приготувати:

  1. У теплу воду додати дріжджі, сіль та перемішати. Додати борошно і ретельно перемішати.
  2. Накрити плівкою і залишити до підняття. Нарізати цибулю та вмішати в тісто. Перемішувати потрібно добре, щоби випустити повітря з тіста.
  3. Додати 5-6 ст. л. олії і змастити олією ополоник.
  4. Смажити на розігрітій сковороді.

Докладніше процес приготування можна подивитись у відео.

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