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Оладьи без яиц, но с зеленью – тесто замешивается на теплой воде

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19 марта, 07:12
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Нужны сухие дрожжи и любая зелень, ее нужно добавить после того, как тесто будет замешано и немного отдохнет
Оладьи без яиц с зеленью
Оладьи без яиц с зеленью / Фото: Qiong Cooking

Если вдруг в доме не оказалось яиц, то это не значит, что и без оладий вы тоже будете. Одним таким мы с вами делились, эти оладьи немного видоизменены, в них есть зелень.

Зелень любая – лук, петрушка и укроп или все вместе. Можно добавить немного твердого тертого сыра.

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Рецепт нашли на канале Qiong Cooking.

Оладьи без яиц с зеленью

Ингредиенты:

  • 260 мл воды;
  • 1 ч. л. быстрых дрожжей;
  • 2 стакана муки;
  • соль, зелень.

Здесь узнаете рецепт популярного в Японии завтрака – оладий, похожих на суфле.

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Как приготовить:

  1. В теплую воду добавить дрожжи, соль и перемешать. Добавить муку и тщательно перемешать.
  2. Накрыть пленкой и оставить до поднятия. Нарезать лук и вмешать в тесто. Перемешивать нужно хорошо, чтобы выпустить воздух из теста.
  3. Добавить 5-6 ст. л. растительного масла и смазать маслом половник.
  4. Жарить на разогретой сковороде.

Подробней процесс приготовления можно посмотреть в видео.

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