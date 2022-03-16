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Сніданок за 10 хвилин – потрібні батон, яйця та трохи твердого сиру або кисломолочного

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 березня, 07:04
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Батон не обов'язково свіжий, можна утилізувати зачерствілий хліб. Він, нарізаний, залитий яйцями з йогуртом і запечений у духовці
Сніданок за 10 хвилин з батону, яєць та сиру
Сніданок за 10 хвилин з батону, яєць та сиру / Фото: Schnelles Rezept

Цей той випадок, коли є трохи зачерствілий хліб, який легко перетворити або на швидку шарлотку, або на цей супершвидкий сніданок.

Хліб нарізається, укладається в форму для запікання, заливається яйцями. Зверху можна покласти трохи тертого сиру або кисломолочного.

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Рецепт з каналу Schnelles Rezept.

Сніданок за 10 хвилин з батону, яєць та сиру

Інгредієнти:

  • батон;
  • 5 яєць;
  • 200 г йогурту або сметани;
  • сіль, перець, паприка;
  • 100 г сиру.

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Як приготувати:

  1. Форму змастити вершковим маслом. Нарізати батон скибочками завтовшки 1-2 см.
  2. Яйця збити з йогуртом, додати сіль, перець, паприку. Залити хліб.
  3. Зверху викласти тертий сир, запікати 10 хвилин за 180 градусів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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