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5 быстрых способов, чтобы проверить воду из-под крана, бювета и родника

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 мая, 12:59
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Первый способ проверки воды – это на вкус и запах. Вода с резким запахом и сомнительного цвета уже не годится для употребления
Как проверить качество воды из-под крана и родника
Как проверить качество воды из-под крана и родника / Фото: Коллаж: Сегодня

Не нужно иметь специального образования, чтобы просто и легко проверить качество многих продуктов в домашних условиях. Это касается меда, например, и вода тоже не исключение.

Кто-то использует воду из-под крана, кто-то покупает, некоторые набирают в родниках и бюветах.

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И где бы вы не брали воду, хорошая не пахнет металлом, кислотой, в ней нет никакого мусора. Итак, с помощью рекомендаций канала Инженерные знания, ниже собраны простые способы проверки качества воды.

Как проверить качество воды в домашних условиях

Воду на вредные примеси можно проверить марганцовкой и чаем
Воду на вредные примеси можно проверить марганцовкой и чаем / Фото: freepik.com

Результат после отстаивания. Наберите проверяемую воду в прозрачный сосуд и оставьте в темном месте на несколько дней, а лучше на неделю.

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В хорошей воде не появится следов ржавчины, осадка, масляных пленок, налета на стенках сосуда.

Результат после кипячения. Для этого прокипятите воду в светлой кастрюле. Кипятить нужно 8-10 минут.

Внимательно смотрите на стенки кастрюли. Если налета не образуется и нет маслянистой пленки, то вода хорошая.

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Будет желтый налет – значит, в воде есть железосодержащие примеси. А если образуется белый налет, то в воде есть примеси с содержанием кальция.

Марганцовка. В нормальной воде она будет привычного цвета, в плохой – желто-оранжевого.

Желто-оранжевый цвет означает, что в этой воде есть след органики, следы животного происхождения.

Черный чай. Он в хорошей воде практически не поменяет цвет. Если чай потемнеет или появится масляная пленка – вода не очень хорошая.

Средство для мытья посуды. Оно помогает определить жесткость воды, то есть количество солей, которые растворены в этой воде. Добавьте несколько капель средства в воду и взболтайте.

Чем жестче вода, тем хуже будет мылиться.

Как просто и легко проверить качество сливочного масла – узнаете из этого материала.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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