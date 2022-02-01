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7 традиционных блюд на китайский Новый год и рецепты пельменей цзяоцзы, рисовых шариков

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 февраля, 15:15
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Это рыба на пару, которую нельзя доедать полностью, лапша долголетия, она должна быть максимально длинной, спринг-роллы – символ процветания
Традиционные блюда на китайский Новый год
Традиционные блюда на китайский Новый год / Фото: www.chinahighlights.com

В Китае к их Новому году готовятся не менее ответственно, чем мы. Да и праздновать год Тигра, как и все предыдущие, будут несколько дней и больше.

Еще китайцы тоже любят поесть, но каждое новогоднее блюдо несет в себе огромный смысл. И правила. Они касаются расположения блюда на столе, кто первым начинает его есть и так далее.

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Ниже – подробней о семи традиционных блюдах и два рецепта. В рисовые шарики от Redhousespice.com добавляется немного свекольного сока для красивого цвета. Его можно заменить любым другим пищевым красителем.

Цзяоцзы от mono.cook готовятся с домашним фаршем (свинина и говядина) и пекинской капустой. Соус можно приготовить на основе соевого соуса и измельченного чеснока.

Обязательно попробуйте бархатную курицу, которую любят готовить в Китае на праздники.

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7 традиционных блюд китайского Нового года

Китайские новогодние блюда
Китайские новогодние блюда / Фото: freepik.com

1. Рыба на пару. Это может быть карась или сом. Или та, что водится в конкретной местности.

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Интересно, что голова рыбы должна лежать по направлению к самым уважаемым гостям. Рыбу нельзя доедать полностью, это значит, что следующий год будет денежным.

2. Пельмени цзяоцзы. Их едят накануне Нового года. Для начинки берут мясо и овощи. Иногда внутрь кладут белую нить – символ долголетия.

Интересно, что цзяоцзы нужно выкладывать рядами, а не по кругу. Иначе удачи в Новом году не будет.

3. Спринг-роллы – символ весны и пожелание процветания.

4. Рисовый пирог символизирует духовный рост и рост благосостояния. Готовится с добавлением каштанов и китайских фиников.

5. Рисовые шарики. Их китайцы будут есть на протяжении всего Весеннего фестиваля, их национального праздника.

6. Лапша долголетия. Чем длиннее она будет, тем дольше человек будет жить. Подается с бульоном.

7. Апельсины, мандарины, памело – символ удачи и богатства. Сколько вы их съедите, столько будет удачи и денег в Новом году.

Пельмени цзяоцзы

Пельмени цзяоцзы
Пельмени цзяоцзы / Фото: instagram.com/warm_and_food/

Ингредиенты для теста:

  • мука пшеничная – 550-600 г;
  • вода – около 300 мл;
  • растительное масло – 2 ст. л.

Начинка:

  • фарш домашний – 500 г;
  • пекинская капуста – 1 кочан;
  • зеленый лук;
  • корень имбиря – 1 ч. л.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • соевый соус – 5 ст. л.;
  • кунжутное масло – 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал – 3 ст. л.

Для подачи:

  • соевый соус – 4 ст. л.
  • рисовый уксус – 1 ст. л.
  • имбирь – 1 ч. л.
  • чеснок – 4 зубчика
  • острый молотый перец – по вкусу
  • кориандр – 3 щепотки
  • коричневый сахар – 1 ч. л.

Здесь найдете рецепт еще одного популярного блюда на китайский Новый год – фрикаделек "Голова льва".

Как приготовить:

  1. Для теста в муку добавить теплую воду и вымесить. Добавить растительное масло и еще раз вымесить. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на 40 минут.
  2. Для начинки мелко нарезать зеленые листья пекинской капусты. Добавить к фаршу.
  3. Мелко нарезать зеленый лук, корень имбиря и чеснок. Добавить к фаршу. Добавить кунжутное масло, соевый соус и крахмал. Хорошо перемешать.
  4. Нарезать тесто на небольшие кусочки, раскатать не очень тонко, сформировать пельмени.
  5. Варить в подсоленной воде с до готовности.
  6. Для соуса измельчить чеснок и имбирь. Смешать с соевым соусом и рисовым уксусом. Добавить коричневый сахар, крупно молотый красный перец и измельченный кориандр.

Сладкие рисовые шарики

Сладкие рисовые шарики
Сладкие рисовые шарики / Фото: instagram.com/myblessedphotostory

Ингредиенты для начинки:

  • черный кунжут или арахис – 80 г;
  • 2,5 ст. л. сахар или по вкусу – 2, 5 ст. л.;
  • сливочное масло – 30 г;

Для теста:

  • рисовая мука – 130 г;
  • кипяток – 3 ст. л.;
  • вода комнатной температуры или свекольный сок – 4 ст. л.

Здесь найдете рецепт китайских булочек на пару – бао. Это не совсем новогоднее угощение, но в этой стране их очень любят.

Как приготовить:

  1. Для начинки семена черного кунжута (или арахис) поджарить на сковороде на слабом огне. Охладить и измельчить с сахаром до однородности. Добавить масло. Соединить и положить в холодильник.
  2. Разделить на 20 порций и сформировать шарики. Вернуть в холодильник.
  3. Рисовую муку соединить с горячей водой или свекольным соком. Раскатать пальцами в круг и выложить начинку.
  4. Варить в кипятке. Когда все шарики всплывут на поверхность, готовить еще минуту.
  5. Подавать теплыми в сиропе.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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