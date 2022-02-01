7 традиційних страв на китайський Новий рік і рецепти пельменів цзяоцзи, рисових кульок

Це риба на парі, яку не можна доїдати повністю, локшина довголіття, вона має бути максимально довгою, спринґ-роли – символ процвітання

Традиційні страви на китайський Новий рік / Фото: www.chinahighlights.com

У Китаї до їх Нового року готуються не менш відповідально, ніж ми. Та й святкуватимуть рік Тигра, як і всі попередні, кілька днів і більше.

Ще китайці теж люблять поїсти, але кожна новорічна страва несе у собі величезний сенс. І правила. Вони стосуються розташування страви на столі, хто першим починає її їсти тощо.

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Нижче – докладніше про сім традиційних страв і два рецепти. У рисові кульки від Redhousespice.com додається трохи бурякового соку для красивого кольору. Його можна замінити будь-яким іншим харчовим барвником.

Цзяоцзи від mono.cook готуються з домашнім фаршем (свинина та яловичина) та пекінською капустою. Соус можна приготувати на основі соєвого соусу та подрібненого часнику.

Обов'язково спробуйте оксамитову курку, яку люблять готувати у Китаї на свята.

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7 традиційних страв китайського Нового року

Китайські новорічні страви / Фото: freepik.com

1. Риба на парі. Це може бути карась абои сом. Або та, що водиться у конкретній місцині.

Цікаво, що голова риби має лежати у напрямку до найшанованіших гостей. Рибу не можна доїдати повністю, це означає, що наступний рік буде фінансово успішним.

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2. Пельмені цзяоцзи. Їх їдять напередодні Нового року. Для начинки беруть м'ясо та овочі. Іноді всередину кладуть білу нитку – символ довголіття.

Цікаво, що цзяоцзи потрібно викладати рядами, а не по колу. Інакше удачі в Новому році не буде.

3. Спринґ-роли – символ весни та побажання процвітання.

4. Рисовий пиріг символізує духовне зростання і зростання добробуту. Готується з додаванням каштанів та китайських фініків.

5. Рисові кульки. Їх китайці будуть їсти впродовж усього Весняного фестивалю, їхнього національного свята.

6. Локшина довголіття. Що довша вона буде, то довше людина житиме. Подається з бульйоном.

7. Апельсини, мандарини, памело – символ удачі та багатства. Скільки ви їх з'їсте, стільки буде удачі та грошей у Новому році.

Пельмені цзяоцзи

Пельмені цзяоцзи / Фото: instagram.com/warm_and_food/

Інгредієнти для тіста:

борошно пшеничне – 550-600 г;

вода – близько 300 мл;

олія – 2 ст. л.

Начинка:

фарш домашній – 500 г;

пекінська капуста – 1 качан;

зелена цибуля;

корінь імбиру – 1 ч. л.;

часник – 3 зубчики;

соєвий соус – 5 ст. л.;

кунжутна олія – 2 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.

Для подачі:

соєвий соус – 4 ст. л.

рисовий оцет – 1 ст. л.

імбир – 1 ч. л.

часник – 4 зубчики

гострий мелений перець – за смаком

коріандр – 3 дрібки

коричневий цукор – 1 ч. л.

Тут знайдете ще одну популярну страву на китайський Новий рік – фрикадельок "Голова лева".

Як приготувати:

Для тіста до борошна додати теплу воду і вимісити. Додати олію і ще раз вимісити. Накрити плівкою та прибрати в холодильник на 40 хвилин. Для начинки дрібно нарізати зелене листя пекінської капусти. Додати до фаршу. Дрібно нарізати зелену цибулю, корінь імбиру та часник. Додати до фаршу. Додати кунжутну олію, соєвий соус та крохмаль. Добре перемішати. Нарізати тісто на невеликі шматочки, розкачати не дуже тонко, сформувати пельмені. Варити в підсоленій воді до готовності. Для соусу подрібнити часник та імбир. Змішати із соєвим соусом та рисовим оцтом. Додати коричневий цукор, крупно мелений червоний перець і подрібнений коріандр.

Солодкі рисові кульки

Солодкі рисові кульки / Фото: instagram.com/myblessedphotostory

Інгредієнти для начинки:

чорний кунжут або арахіс – 80 г;

2,5 ст. л. цукор або за смаком – 2, 5 ст. л.;

вершкове масло – 30 г;

Для тіста:

рисове борошно – 130 г;

окріп – 3 ст. л.;

вода кімнатної температури або буряковий сік – 4 ст. л.

Тут знайдете рецепт китайських булочок на парі – бао. Це не зовсім новорічне частування, але у цій країні їх дуже люблять.

Як приготувати: