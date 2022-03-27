Ароматная фокачча с оливками – как приготовить и очень простой рецепт

Итальянцы – мастера в выпекании хлеба. В этой стране его существует десятки видов. Там едят его постоянно. Просто так, с сыром и оливковым маслом.
Об одном из них, тосканском, очень легком в приготовлении, мы писали.
Теперь фокачча или максимально бесформенный хлеб из всех существующих. На противне он укладывается так, как понравится вам.
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Усилит итальянский оттенок хлеба сушеные травы, которыми известна эта страна, и оливки.
Рецепт от фудблогера narisovano.
Фокачча с оливками
Ингредиенты:
- 7 г сухих дрожжей;
- 310 г муки;
- 0,5 ч. л. соли;
- 280 г теплой воды;
- 35 г растительного масла;
- соль, травы для посыпки;
- оливки.
В Италии научились печь черную фокаччу, в нее добавляется активированный уголь. Ее рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Дрожжи смешать с мукой и солью. Влить воду и начать замес. Через несколько минут тонкой струйкой влить масло и вымешивать еще 10-15 минут.
- Миску смазать маслом, уложить тесто, накрыть и убрать в тепло на 1,5-2 часа.
- Тесто обмять. Форму или противень застелить пергаментом. Выложить тесто, растянуть, помять пальцами. Выложить оливки, присыпать травами, солью, сбрызнуть маслом. Оставить в тепле на 30 минут.
- Начать выпекать при 40-50 градусах 20 минут, потом выпекать 30 минут при 200 градусах.