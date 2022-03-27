Ароматная фокачча с оливками – как приготовить и очень простой рецепт

Оливки не попадают непосредственно в тесто, они выкладываются сверху фокаччи перед выпеканием. Если есть возможность, добавьте сушеные итальянские травы

Фокачча с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Итальянцы – мастера в выпекании хлеба. В этой стране его существует десятки видов. Там едят его постоянно. Просто так, с сыром и оливковым маслом.

Об одном из них, тосканском, очень легком в приготовлении, мы писали.

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Теперь фокачча или максимально бесформенный хлеб из всех существующих. На противне он укладывается так, как понравится вам.

Усилит итальянский оттенок хлеба сушеные травы, которыми известна эта страна, и оливки.

Рецепт от фудблогера narisovano.

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Фокачча с оливками

Фокачча с оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Ингредиенты:

7 г сухих дрожжей;

310 г муки;

0,5 ч. л. соли;

280 г теплой воды;

35 г растительного масла;

соль, травы для посыпки;

оливки.

В Италии научились печь черную фокаччу, в нее добавляется активированный уголь. Ее рецепт читайте здесь.

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Как приготовить: