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Ароматна фокача з оливками – як приготувати і дуже простий рецепт

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МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 07:44
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Оливки не потрапляють безпосередньо в тісто, вони викладаються зверху фокачі перед випіканням. Якщо є можливість, додайте сушені італійські трави
Фокача з оливками
Фокача з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Італійці – майстри у випіканні хліба. У цій країні існує десятки видів. Там їдять його постійно. Просто так, із сиром та оливковою олією.

Про один з них, тосканський, дуже легкий у приготуванні, ми писали.

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Тепер фокача або максимально безформний хліб серед усіх, що існують. На деку він укладається так, як подобається вам.

Посилить італійський відтінок хліба сушені трави, якими відома ця країна, та оливки.

Рецепт від фудблогерки narisovano.

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Фокача з оливками

Фокача з оливками
Фокача з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

  • 7 г сухих дріжджів;
  • 310 г борошна;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 280 г теплої води;
  • 35 г олії;
  • сіль, трави для посипання;
  • оливки.

В Італії навчилися пекти чорну фокачу, до неї додається активоване вугілля. Її рецепт читайте тут.

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Як приготувати:

  1. Дріжджі змішати з борошном та сіллю. Влити воду та почати заміс. За кілька хвилин тонким струмком влити олію та вимішувати ще 10-15 хвилин.
  2. Миску змастити олією, укласти тісто, накрити та прибрати в тепло на 1,5-2 години.
  3. Тісто обім'яти. Форму або деко застелити пергаментом. Викласти тісто, розтягнути, пом'яти пальцями. Викласти оливки, присипати травами, сіллю, збризкати олією. Залишити у теплі на 30 хвилин.
  4. Почати випікати за 40-50 градусів 20 хвилин, потім випікати 30 хвилин за 200 градусів.

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