Ароматна фокача з оливками – як приготувати і дуже простий рецепт

Оливки не потрапляють безпосередньо в тісто, вони викладаються зверху фокачі перед випіканням. Якщо є можливість, додайте сушені італійські трави

Фокача з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Італійці – майстри у випіканні хліба. У цій країні існує десятки видів. Там їдять його постійно. Просто так, із сиром та оливковою олією.

Про один з них, тосканський, дуже легкий у приготуванні, ми писали.

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Тепер фокача або максимально безформний хліб серед усіх, що існують. На деку він укладається так, як подобається вам.

Посилить італійський відтінок хліба сушені трави, якими відома ця країна, та оливки.

Рецепт від фудблогерки narisovano.

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Фокача з оливками

Фокача з оливками / Фото: instagram.com/narisovano/

Інгредієнти:

7 г сухих дріжджів;

310 г борошна;

0,5 ч. л. солі;

280 г теплої води;

35 г олії;

сіль, трави для посипання;

оливки.

В Італії навчилися пекти чорну фокачу, до неї додається активоване вугілля. Її рецепт читайте тут.

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Як приготувати: