Ароматна фокача з оливками – як приготувати і дуже простий рецепт

Італійці – майстри у випіканні хліба. У цій країні існує десятки видів. Там їдять його постійно. Просто так, із сиром та оливковою олією.
Про один з них, тосканський, дуже легкий у приготуванні, ми писали.
Тепер фокача або максимально безформний хліб серед усіх, що існують. На деку він укладається так, як подобається вам.
Далі по темі
Посилить італійський відтінок хліба сушені трави, якими відома ця країна, та оливки.
Рецепт від фудблогерки narisovano.
Фокача з оливками
Інгредієнти:
- 7 г сухих дріжджів;
- 310 г борошна;
- 0,5 ч. л. солі;
- 280 г теплої води;
- 35 г олії;
- сіль, трави для посипання;
- оливки.
В Італії навчилися пекти чорну фокачу, до неї додається активоване вугілля. Її рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- Дріжджі змішати з борошном та сіллю. Влити воду та почати заміс. За кілька хвилин тонким струмком влити олію та вимішувати ще 10-15 хвилин.
- Миску змастити олією, укласти тісто, накрити та прибрати в тепло на 1,5-2 години.
- Тісто обім'яти. Форму або деко застелити пергаментом. Викласти тісто, розтягнути, пом'яти пальцями. Викласти оливки, присипати травами, сіллю, збризкати олією. Залишити у теплі на 30 хвилин.
- Почати випікати за 40-50 градусів 20 хвилин, потім випікати 30 хвилин за 200 градусів.