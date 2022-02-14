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Белковый салат для активного начала дня – нужны курица, яйца и кукуруза

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 февраля, 08:05
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Куриное филе или отваривается, или обжаривается на сухой сковороде со специями. Важное условия – этот завтрак заправляется натуральным йогуртом
Салат из курицы с кукурузой
Салат из курицы с кукурузой / Фото: Depositphotos

Салаты могут быть разными. "Цезарь", вкусный, но с минимумом калорий, или вот этот, который автор рецепта назвал белковым.

Это значит, что съев его утром, можно надеяться, что проголодаемся мы нескоро.

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Если есть возможность, то вкуснее, когда курица запечется в духовке. Быстрее, когда она обжарится на сковороде. Важно – без растительного масла.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Белковый салат с куриным филе, яйцом и кукурузой


Белковый салат с куриным филе, яйцом и кукурузой
Белковый салат с куриным филе, яйцом и кукурузой / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/


Ингредиенты:⠀

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  • кукуруза (консервированная) – 100 г;⠀
  • куриное филе (отварное) – 100 г;⠀
  • яйцо – 1 шт.;⠀
  • йогурт – 2 ст. л.;⠀
  • зелень, соль, перец.

Здесь найдете рецепт очень вкусного салата по рецепту Сальвадора Дали. .

Как приготовить:

  1. Филе нарезать небольшими кубиками. Немного размять вилкой для мягкости. Добавить кукурузу и нарезанное кубиками отварное яйцо.⠀
  2. Добавить измельченную зелень, довести до вкуса солью и перцем. ⠀
  3. Заправить салат и хорошо перемешать.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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