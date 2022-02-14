Белковый салат для активного начала дня – нужны курица, яйца и кукуруза

Салаты могут быть разными. "Цезарь", вкусный, но с минимумом калорий, или вот этот, который автор рецепта назвал белковым.
Это значит, что съев его утром, можно надеяться, что проголодаемся мы нескоро.
Если есть возможность, то вкуснее, когда курица запечется в духовке. Быстрее, когда она обжарится на сковороде. Важно – без растительного масла.
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Рецепт со страницы pp.food_recepts.
Белковый салат с куриным филе, яйцом и кукурузой
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Ингредиенты:⠀
- кукуруза (консервированная) – 100 г;⠀
- куриное филе (отварное) – 100 г;⠀
- яйцо – 1 шт.;⠀
- йогурт – 2 ст. л.;⠀
- зелень, соль, перец.
Здесь найдете рецепт очень вкусного салата по рецепту Сальвадора Дали. .
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Как приготовить:
- Филе нарезать небольшими кубиками. Немного размять вилкой для мягкости. Добавить кукурузу и нарезанное кубиками отварное яйцо.⠀
- Добавить измельченную зелень, довести до вкуса солью и перцем. ⠀
- Заправить салат и хорошо перемешать.