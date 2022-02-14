Білковий салат для активного початку дня – потрібні курка, яйця та кукурудза

Салати можуть бути різними. "Цезар", смачний, але з мінімумом калорій, або ось цей, який автор рецепта назвав білковим.
Це означає, що з'ївши його вранці, можна сподіватися, що зголодніємо ми нескоро.
Якщо є можливість, то смачніше, коли курка запечеться у духовці. Швидше, коли вона обсмажиться на сковороді. Важливо – без олії.
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Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.
Білковий салат з курячим філе, яйцем та кукурудзою
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Інгредієнти:⠀
- кукурудза (консервована) – 100 г;⠀
- куряче філе (відварене) – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- йогурт – 2 ст. л.;⠀
- зелень, сіль, перець.
Тут знайдете рецепт дуже смачного салату за рецептом Сальвадора Далі.
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Як приготувати:
- Філе нарізати невеликими кубиками. Трохи розім'яти виделкою для м'якості. Додати кукурудзу та нарізане кубиками відварене яйце.⠀
- Додати подрібнену зелень, довести до смаку сіллю та перцем. ⠀
- Заправити салат та добре перемішати.