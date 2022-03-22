Без муки, яиц и сахара – рецепт хрустящего печенья и полезного десерта

Рецепт рассчитан на очень небольшое количество печенья. Оно долго хранится, так что можно удваивать ингредиенты

Печенье из овсянки, бананов и орехов / Фото: Семейные рецепты

Продолжаем пополнять список полезных десертов, которые не навредят фигуре. Об одном таком, нашем любимом "Наполеоне" из лаваша с заварным кремом, мы знаем.

Для этого печенья нужны сухофрукты, они заменят сахар. Что касается орехов, то это грецкие, их нужно измельчить ножом или руками.

Реклама

Печенье выпекается в течение 25-30 минут.

Рецепт с канала Семейные рецепты.

Печенье из овсянки, бананов и орехов

Ингредиенты:

Реклама

2 банана;

80 г овсяных хлопьев;

орехи, сухофрукты – по вкусу.

И еще один десерт можно сделать на основе бананов и овсянки с добавлением какао, его рецепт читайте здесь.

Как приготовить: