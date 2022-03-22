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Без муки, яиц и сахара – рецепт хрустящего печенья и полезного десерта

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22 марта, 08:05
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Рецепт рассчитан на очень небольшое количество печенья. Оно долго хранится, так что можно удваивать ингредиенты
Печенье из овсянки, бананов и орехов
Печенье из овсянки, бананов и орехов / Фото: Семейные рецепты

Продолжаем пополнять список полезных десертов, которые не навредят фигуре. Об одном таком, нашем любимом "Наполеоне" из лаваша с заварным кремом, мы знаем.

Для этого печенья нужны сухофрукты, они заменят сахар. Что касается орехов, то это грецкие, их нужно измельчить ножом или руками.

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Печенье выпекается в течение 25-30 минут.

Рецепт с канала Семейные рецепты.

Печенье из овсянки, бананов и орехов

Ингредиенты:

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  • 2 банана;
  • 80 г овсяных хлопьев;
  • орехи, сухофрукты – по вкусу.

И еще один десерт можно сделать на основе бананов и овсянки с добавлением какао, его рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Бананы измельчить вилкой. Соединить с овсянкой. Добавить орехи и сухофрукты.
  2. Застеленный противень смазать растительным маслом. С помощью ложки выложить тесто.
  3. Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать 25-30 минут.

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