Без борошна, яєць та цукру – рецепт хрумкого печива та корисного десерту

Продовжуємо поповнювати список корисних десертів, які не зашкодять фігурі. Про один такий, наш улюблений "Наполеон" з лаваша із заварним кремом, ми знаємо.
Для цього печива потрібні сухофрукти, вони замінять цукор. Щодо горіхів, то це волоські, їх треба подрібнити ножем або руками.
Печиво випікається впродовж 25-30 хвилин.
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Рецепт з каналу Сімейні рецепти.
Печиво з вівсянки, бананів та горіхів
Інгредієнти:
- 2 банани;
- 80 г вівсяних пластівців;
- горіхи, сухофрукти – за смаком.
І ще один десерт можна зробити на основі бананів та вівсянки з додаванням какао, його рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- Банани подрібнити виделкою. Поєднати з вівсянкою. Додати горіхи та сухофрукти.
- Застелене деко змастити олією. За допомогою ложки викласти тісто.
- Розігріти духовку до 180 градусів, випікати 25-30 хвилин.