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Без борошна, яєць та цукру – рецепт хрумкого печива та корисного десерту

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22 березня, 08:05
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Рецепт розрахований на дуже невелику кількість печива. Воно довго зберігатиметься, тож можна подвоювати інгредієнти
Печиво з вівсянки, бананів та горіхів
Печиво з вівсянки, бананів та горіхів / Фото: Семейные рецепты

Продовжуємо поповнювати список корисних десертів, які не зашкодять фігурі. Про один такий, наш улюблений "Наполеон" з лаваша із заварним кремом, ми знаємо.

Для цього печива потрібні сухофрукти, вони замінять цукор. Щодо горіхів, то це волоські, їх треба подрібнити ножем або руками.

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Печиво випікається впродовж 25-30 хвилин.

Рецепт з каналу Сімейні рецепти.

Печиво з вівсянки, бананів та горіхів

Інгредієнти:

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  • 2 банани;
  • 80 г вівсяних пластівців;
  • горіхи, сухофрукти – за смаком.

І ще один десерт можна зробити на основі бананів та вівсянки з додаванням какао, його рецепт читайте тут.

Як приготувати:

  1. Банани подрібнити виделкою. Поєднати з вівсянкою. Додати горіхи та сухофрукти.
  2. Застелене деко змастити олією. За допомогою ложки викласти тісто.
  3. Розігріти духовку до 180 градусів, випікати 25-30 хвилин.

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