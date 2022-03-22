Без борошна, яєць та цукру – рецепт хрумкого печива та корисного десерту

Рецепт розрахований на дуже невелику кількість печива. Воно довго зберігатиметься, тож можна подвоювати інгредієнти

Печиво з вівсянки, бананів та горіхів / Фото: Семейные рецепты

Продовжуємо поповнювати список корисних десертів, які не зашкодять фігурі. Про один такий, наш улюблений "Наполеон" з лаваша із заварним кремом, ми знаємо.

Для цього печива потрібні сухофрукти, вони замінять цукор. Щодо горіхів, то це волоські, їх треба подрібнити ножем або руками.

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Печиво випікається впродовж 25-30 хвилин.

Рецепт з каналу Сімейні рецепти.

Печиво з вівсянки, бананів та горіхів

Інгредієнти:

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2 банани;

80 г вівсяних пластівців;

горіхи, сухофрукти – за смаком.

І ще один десерт можна зробити на основі бананів та вівсянки з додаванням какао, його рецепт читайте тут.

Як приготувати: