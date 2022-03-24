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Быстрый и сытный перекус – нужны батон, лук и консервы

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24 марта, 09:10
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В рецепте используется тунец, он соединится с мелко нарезанным луком. Масло от консервов тоже используется, оно хорошо пропитает хлеб
Горячие бутерброды с консервами и луком
Горячие бутерброды с консервами и луком / Фото: ЧТО ГОТОВИТЬ

Тунец в быстрых перекусах и сэндвичах используется очень активно. В Италии готовят трамеццини – многослойный холодный бутерброд.

Эти бутерброды горячие, то есть хлеб нужно обжарить с одной стороны, потом выложить тунец с луком, сверху – сыр и готовить под крышкой.

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Бутерброды получатся вкусными как в горячей, так и холодной подаче. Количество лука меняйте, возможные дополнительные ингредиенты приветствуются.

Рецепт с канала ЧТО ГОТОВИТЬ.

Горячие бутерброды с консервами и луком

Ингредиенты:

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  • батон;
  • консервированный тунец – 2 банки;
  • луковица;
  • специи – по вкусу;
  • твердый сыр – 100 г.

Здесь узнаете, ка сделать еще один отличный перекус – кексы с крабовыми палочками и сыром.

Как приготовить:

  1. Лук нарезать, соединить с консервами. Масло тоже используем.
  2. Батон нарезать, обжарить с одной стороны до золотистого хлеба, перевернуть на другую сторону.
  3. Выложить массу из тунца и лука, сверху – тертый сыр. Готовить под крышкой до расплавления сыра.

Подробней об этом перекусе смотрите в ролике.

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