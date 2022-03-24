Швидкий і ситний перекус – потрібні батон, цибуля та консерви

У рецепті використовується тунець, він з'єднається з дрібно нарізаною цибулею. Олія від консервів теж використовується, вона добре просочить хліб

Гарячі бутерброди з консервами та цибулею / Фото: ЧТО ГОТОВИТЬ

Тунець у швидких перекусах та сендвічах використовується дуже активно. В Італії готують трамецині – багатошаровий холодний бутерброд.

Ці бутерброди гарячі, тобто хліб потрібно обсмажити з одного боку, потім викласти тунець з цибулею, зверху – сир і готувати під кришкою.

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Бутерброди вийдуть смачними як у гарячій, так і холодній подачі. Кількість цибулі міняйте, можливі додаткові інгредієнти вітаються.

Рецепт з каналу ЩО ГОТУВАТИ.

Гарячі бутерброди з консервами та цибулею

Інгредієнти:

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батон;

консервований тунець – 2 б.;

цибулина;

спеції – за смаком;

твердий сир – 100 г.

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Як приготувати:

Цибулю нарізати, з'єднати з консервами. Олію також використовуємо. Батон нарізати, обсмажити з одного боку до золотавого хліба, перевернути на інший бік. Викласти масу з тунця та цибулі, зверху – тертий сир. Готувати під кришкою до розплавлення сиру.

Докладніше про цей перекус дивіться у ролику.