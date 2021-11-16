Что такое стожки и почему их нужно уметь готовить

Это запеченные лепешки из фарша под "шапкой" из картофеля и сыра. Какой выбрать фарш – непринципиально, главное – не забыть добавить немного тертого твердого сыра перед запеканием

Стожки под сыром / Фото: instagram.com/vkysnyama

Стожки – максимально удобное блюдо, когда нужно приготовить сытный ужин быстро. Это два в одном – мясо, в нашем случае куриный фарш, и гарнир, представленный картофелем.

Остается только приправить фарш, сформировать из него лепешку, сверху выложить картофель, лук и запечь.

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Автор рецепта – vkysnyama – предлагает готовить стожки с соусом из горчицы и сметаны.

Стожки из куриного фарша

Ингредиенты:

Фарш – 600 г

Яйца – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Картофель – 200 г

Сыр – 100 г

Для соуса:

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Горчица – 1 ч. л.

Желток – 1 шт.

Йогурт/сметана – 100 г

Как приготовить: