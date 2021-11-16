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Что такое стожки и почему их нужно уметь готовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
16 ноября, 17:50
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Это запеченные лепешки из фарша под "шапкой" из картофеля и сыра. Какой выбрать фарш – непринципиально, главное – не забыть добавить немного тертого твердого сыра перед запеканием
Стожки под сыром
Стожки под сыром / Фото: instagram.com/vkysnyama

Стожки – максимально удобное блюдо, когда нужно приготовить сытный ужин быстро. Это два в одном – мясо, в нашем случае куриный фарш, и гарнир, представленный картофелем.

Остается только приправить фарш, сформировать из него лепешку, сверху выложить картофель, лук и запечь.

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Автор рецепта – vkysnyama – предлагает готовить стожки с соусом из горчицы и сметаны.

Стожки из куриного фарша

Ингредиенты:

  • Фарш – 600 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Картофель – 200 г
  • Сыр – 100 г

Для соуса:

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  • Горчица – 1 ч. л.
  • Желток – 1 шт.
  • Йогурт/сметана – 100 г

Как приготовить:

  1. Для соуса соединить желток, горчицу, соль, специи, йогурт/сметану и хорошо перемешать.
  2. Лук мелко нарезать, вареные яйца и сыр натереть на крупной терке.
  3. Сырой картофель натереть на крупной терке.
  4. В фарш добавить специи и перемешать. Сформировать лепешки из фарша.
  5. Выложить на силиконовый коврик или пергаментную бумагу.
  6. На каждую лепешку выложить слой лука, яиц и картофеля. Полить соусом и посыпать сыром.
  7. Запекать при 180 градусах 30 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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