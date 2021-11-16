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Що таке стіжки і чому їх треба вміти готувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 листопада, 17:50
В закладинки
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Це запечені коржики з фаршу під "шапкою" з картоплі та сиру. Який вибрати фарш – непринципово, головне – не забути додати трохи тертого твердого сиру перед запіканням
Стіжки під сиром
Стіжки під сиром / Фото: instagram.com/vkysnyama

Стіжки – максимально зручна страва, коли потрібно приготувати ситну вечерю швидко. Це два в одному – м'ясо, у нашому випадку курячий фарш, та гарнір, представлений картоплею.

Залишається тільки приправити фарш, сформувати з нього коржик, зверху викласти картоплю, цибулю та запекти.

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Авторка рецепта – veksnyama – пропонує готувати стіжки із соусом з гірчиці та сметани.

Стіжки з курячого фаршу

Інгредієнти:

  • Фарш – 600 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Картопля – 200 г
  • Сир – 100 г

Для соусу:

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  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Жовток – 1 шт.
  • Йогурт/сметана – 100 г

Як приготувати:

  1. Для соусу з'єднати жовток, гірчицю, сіль, спеції, йогурт/сметану та добре перемішати.
  2. Цибулю дрібно нарізати, варені яйця та сир натерти на великій тертці.
  3. Сиру картоплю натерти на великій тертці.
  4. У фарш додати спеції та перемішати. Сформувати коржики з фаршу.
  5. Викласти на силіконовий килимок або пергаментний папір.
  6. На кожен коржик викласти шар цибулі, яєць та картоплі. Полити соусом та посипати сиром.
  7. Запікати за 180 градусів 30 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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