Що таке стіжки і чому їх треба вміти готувати

Це запечені коржики з фаршу під "шапкою" з картоплі та сиру. Який вибрати фарш – непринципово, головне – не забути додати трохи тертого твердого сиру перед запіканням

Стіжки під сиром / Фото: instagram.com/vkysnyama

Стіжки – максимально зручна страва, коли потрібно приготувати ситну вечерю швидко. Це два в одному – м'ясо, у нашому випадку курячий фарш, та гарнір, представлений картоплею.

Залишається тільки приправити фарш, сформувати з нього коржик, зверху викласти картоплю, цибулю та запекти.

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Авторка рецепта – veksnyama – пропонує готувати стіжки із соусом з гірчиці та сметани.

Стіжки з курячого фаршу

Інгредієнти:

Фарш – 600 г

Яйця – 3 шт.

Цибуля – 1 шт.

Картопля – 200 г

Сир – 100 г

Для соусу:

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Гірчиця – 1 ч. л.

Жовток – 1 шт.

Йогурт/сметана – 100 г

Як приготувати: