Дутый омлет из одного яца, но накормить можно четверых – рецепт отличного завтрака

К взбитому с солью яйцу нужно добавить совсем немного муки и молока. Омлет обжаривается с двух сторон

Дутый омлет / Фото: Pinterest

Количество рецептов для омлета переваливает за сотни. Есть они в каждой стране, свои особенные. Сытный омлет с беконом и черным хлебом при подаче готовят в Дании.

Этот скромный, без каких-либо дополнительных ингредиентов. Рецепт редакционный и действительно из одного яйца его получается много.

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Дутый омлет

Ингредиенты:

яйцо;

молоко – 4 ст. л.;

мука – 2 ст. л.;

соль – по вкусу.

Рецепт денверского омлета из США узнаете здесь.

Как приготовить:

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