Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Без молока и яиц

Ужин за полчаса

Домашний хлеб

Постные блюда

Как хранить грудное молоко

Продукты длительного хранения
СЕГОДНЯ Еда

Дутый омлет из одного яца, но накормить можно четверых – рецепт отличного завтрака

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 07:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
К взбитому с солью яйцу нужно добавить совсем немного муки и молока. Омлет обжаривается с двух сторон
Дутый омлет
Дутый омлет / Фото: Pinterest

Количество рецептов для омлета переваливает за сотни. Есть они в каждой стране, свои особенные. Сытный омлет с беконом и черным хлебом при подаче готовят в Дании.

Этот скромный, без каких-либо дополнительных ингредиентов. Рецепт редакционный и действительно из одного яйца его получается много.

Реклама

Дутый омлет

Ингредиенты:

  • яйцо;
  • молоко – 4 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • соль – по вкусу.

Рецепт денверского омлета из США узнаете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Яйцо взбить с солью, добавить молоко, перемешать.
  2. Добавить муку. Хорошо перемешать вилкой, чтобы не было комочков. Можно добавить немного воды.
  3. Сковороду разогреть, прогреть растительное масло. Вылить смесь. Готовить около 2 минут. Перевернуть на другую сторону и жарить до готовности.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Бери с собой
Продукты "тревожного чемоданчика"
Сухофрукты
Сухофрукты
Чайная смесь
Чайная смесь
Консервы
Консервы
Вяленое мясо
Вяленое мясо
Орехи
Орехи
1 /2
Больше продуктов
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как хранить курицу без холодильника
Хакнуть
Украинские рецепты
Что ели казаки перед битвами
Готовить для ВСУ!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять