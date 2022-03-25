Квас с сухофруктами и лимонад на березовом соку – как приготовить и рецепты

Последняя декада марта – пора активного сбора березового сока, самого полезного в этот сезон. В соке очень много необходимых нам витаминов и микроэлементов. Еще – это действенное мочегонное средство, помогает при детокс-разгрузке.
К сожалению, срок годности у сока очень минимальный. После двух суток, даже если вы хранили его в холодном месте, он утратит свои свойства.
Для лимонада березовый сок должен быть свежим, а вот если вы не смогли сохранить его свежесть, то можно сделать квас.
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Рецепт кваса на сухофруктах нашли на канале Одиссея кашевара. Автор рецепта предлагает делать его в пластиковых бутылках, пить его можно через 5-7 дней после приготовления.
Для лимонада от украинского фудблогера Вкусно Просто и Доступно нужен сахар в пропорции один стакан на три литра сока.
Если для вас это слишком много, то количество сахара сокращайте.
Квас с сухофруктами на березовом соку
Ингредиенты:
- 2 л березового сока;
- 1 ст. л. сахара;
- изюм;
- сушеные яблоки, чернослив – по вкусу.
Рецепт витаминного напитка из моркови и яблок читайте здесь.
Как приготовить:
- В бутылку залить квас. Важно не наливать его под горлышко, квас будет бродить, ему нужно место.
- Добавить сахар и 20 штук изюма. Добавить сушеные яблоки и чернослив по вкусу.
- Закрыть крышкой и потрусить бутылку до растворения сахара.
- Бутылку открыть, выжать воздух и очень плотно закрутить бутылку. Таким образом бутылка не лопнет.
- Хранить квас нужно в горизонтальном положении до нескольких месяцев.
Лимонад на березовом соку
Ингредиенты:
- 3 л березового сока;
- по 3 дольки лимона, апельсина;
- 1 стакан сахара;
- лимонная кислота на кончике ножа;
- сушеная мята.
Здесь узнаете, как сделать свекольный сок без соковыжималки.
Как приготовить:
- Сушеную мята, несколько чайных ложек, поместить в мешочек из марли.
- В банку всыпать сахар, добавить мяту в мешочке и лимонную кислоту на кончике ножа.
- Банку накрыть марлей, залить в банку сок.
- Банку поставить в кастрюлю с водой, на медленном огне довести до кипения и готовить еще 10 минут.
- Охладить или закатать банки крышкой.