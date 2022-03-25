Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Без борошна та яєць

Перекус за 5 хвилин

Домашня ковбаса

Пісні страви

Зберігаємо яйця

Заміна хліба
СЬОГОДНІ Їжа

Квас із сухофруктами та лимонад на березовому соку – як приготувати і рецепти

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 12:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Березовий сік не зберігається довго, лише дві доби. Його можна заморозити або приготувати корисні напої
Квас та лимонад на березовому соку
Квас та лимонад на березовому соку / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Остання декада березня – час активного збирання березового соку, найкориснішого цього сезону. У соку дуже багато необхідних нам вітамінів та мікроелементів. Ще – це дієвий сечогінний засіб, допомагає при детокс-розвантаженні.

На жаль, термін придатності у соку дуже мінімальний. Після двох діб, навіть якщо ви зберігали його у холодному місці, він втратить свої властивості.

Реклама

Для лимонаду березовий сік має бути свіжим, а от якщо ви не змогли зберегти його свіжість, то можна зробити квас.

Рецепт квасу на сухофруктах знайшли на каналі Одіссея кашевара. Автор рецепта пропонує робити його у пластикових пляшках, пити його можна за 5-7 днів після приготування.

Для лимонаду від української фудблогерки Смачно Просто та Доступно потрібен цукор у пропорції одну склянку на три літри соку.

Реклама

Якщо для вас це дуже багато, то кількість цукру скорочуйте.

Квас із сухофруктами на березовому соку

Квас із сухофруктами на березовому соку
Квас із сухофруктами на березовому соку / Фото: Инстаграм

Реклама

Інгредієнти:

  • 2 л березового соку;
  • 1 ст. л. цукру;
  • родзинки;
  • сушені яблука, чорнослив – за смаком.

Рецепт вітамінного напою з моркви та яблук читайте тут.

Як приготувати:

  1. У пляшку залити квас. Важливо не наливати його під шийку, квас бродитиме, йому потрібно місце.
  2. Додати цукор та 20 штук родзинок. Додати сушені яблука та чорнослив за смаком.
  3. Закрити кришкою та потрусити пляшку до розчинення цукру.
  4. Пляшку відкрити, вичавити повітря і дуже щільно закрутити пляшку. Таким чином пляшка не лусне.
  5. Зберігати квас потрібно у горизонтальному положенні до кількох місяців.

Лимонад на березовому соку

Домашній лимонад
Домашній лимонад / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 3 л березового соку;
  • по 3 часточки лимона, апельсина;
  • 1 склянка цукру;
  • лимонна кислота на кінчику ножа;
  • сушена м'ята.

Тут дізнаєтесь, як зробити буряковий сік без соковдавилки.

Як приготувати:

  1. Сушену м'яту, кілька чайних ложок, помістити в мішечок з марлі.
  2. У банку всипати цукор, додати м'яту в мішечку та лимонну кислоту на кінчику ножа.
  3. Банку накрити марлею, залити у банку сік.
  4. Банку поставити у каструлю з водою, на повільному вогні довести до кипіння та готувати ще 10 хвилин.
  5. Охолодити або закатати банки кришкою.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Поповнити запаси
Продукти тривалого зберігання
Бобові
Бобові
Крупи
Крупи
Сушене м'ясо
Сушене м'ясо
Мед
Мед
1 /2
Що купити?
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як зробити вершкове масло
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Стародавні рецепти
Смачно по-українські
Готувати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти