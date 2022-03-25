Квас із сухофруктами та лимонад на березовому соку – як приготувати і рецепти

Березовий сік не зберігається довго, лише дві доби. Його можна заморозити або приготувати корисні напої

Квас та лимонад на березовому соку / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Остання декада березня – час активного збирання березового соку, найкориснішого цього сезону. У соку дуже багато необхідних нам вітамінів та мікроелементів. Ще – це дієвий сечогінний засіб, допомагає при детокс-розвантаженні.

На жаль, термін придатності у соку дуже мінімальний. Після двох діб, навіть якщо ви зберігали його у холодному місці, він втратить свої властивості.

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Для лимонаду березовий сік має бути свіжим, а от якщо ви не змогли зберегти його свіжість, то можна зробити квас.

Рецепт квасу на сухофруктах знайшли на каналі Одіссея кашевара. Автор рецепта пропонує робити його у пластикових пляшках, пити його можна за 5-7 днів після приготування.

Для лимонаду від української фудблогерки Смачно Просто та Доступно потрібен цукор у пропорції одну склянку на три літри соку.

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Якщо для вас це дуже багато, то кількість цукру скорочуйте.

Квас із сухофруктами на березовому соку

Квас із сухофруктами на березовому соку / Фото: Инстаграм

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Інгредієнти:

2 л березового соку;

1 ст. л. цукру;

родзинки;

сушені яблука, чорнослив – за смаком.

Рецепт вітамінного напою з моркви та яблук читайте тут.

Як приготувати:

У пляшку залити квас. Важливо не наливати його під шийку, квас бродитиме, йому потрібно місце. Додати цукор та 20 штук родзинок. Додати сушені яблука та чорнослив за смаком. Закрити кришкою та потрусити пляшку до розчинення цукру. Пляшку відкрити, вичавити повітря і дуже щільно закрутити пляшку. Таким чином пляшка не лусне. Зберігати квас потрібно у горизонтальному положенні до кількох місяців.

Лимонад на березовому соку

Домашній лимонад / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

3 л березового соку;

по 3 часточки лимона, апельсина;

1 склянка цукру;

лимонна кислота на кінчику ножа;

сушена м'ята.

Тут дізнаєтесь, як зробити буряковий сік без соковдавилки.

Як приготувати: