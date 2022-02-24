Буряковий сік без соковижималки – рецепт з яблуком та імбиром

Якщо є соковижималка – зробити такий напій простіше. Також можна використовувати блендер, щоправда, сік потім треба процідити

Буряковий сік / Фото: instagram.com/narodnuy_metod

Вітамінні напої можна готувати не тільки з апельсинів, яблук та моркви, а й використати буряк.

Він добре поєднується з тим же яблуком, а ще – зі свіжим імбиром. Зручніше буде із соковижималкою, але блендер з цим завданням теж впорається.

Реклама

Рецепт із сайту Мasterclass.com.

Буряк сік з яблуком

/ Фото: Pixabay

Інгредієнти на одну порцію:

Реклама

2 великі червоні буряки, очищені;

1 зелене яблуко без серцевини;

1 лимон, очищений;

10 г свіжого імбиру, очищеного.

Тут знайдете рецепт кави, яка готується з халвою.

Як приготувати: