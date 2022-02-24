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Буряковий сік без соковижималки – рецепт з яблуком та імбиром

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 лютого, 18:46
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Якщо є соковижималка – зробити такий напій простіше. Також можна використовувати блендер, щоправда, сік потім треба процідити
Буряковий сік
Буряковий сік / Фото: instagram.com/narodnuy_metod

Вітамінні напої можна готувати не тільки з апельсинів, яблук та моркви, а й використати буряк.

Він добре поєднується з тим же яблуком, а ще – зі свіжим імбиром. Зручніше буде із соковижималкою, але блендер з цим завданням теж впорається.

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Рецепт із сайту Мasterclass.com.

Буряк сік з яблуком

/ Фото: Pixabay

Інгредієнти на одну порцію:

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  • 2 великі червоні буряки, очищені;
  • 1 зелене яблуко без серцевини;
  • 1 лимон, очищений;
  • 10 г свіжого імбиру, очищеного.

Тут знайдете рецепт кави, яка готується з халвою.

Як приготувати:

  1. Наріжте буряк, зелене яблуко, лимон та імбир і пропустіть через соковижималку.
  2. Якщо готуєте за допомогою блендера, то подрібніть усі інгредієнти та процідіть.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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