Как разгрузиться после застолья – приготовить эти детокс-супы

Зачастую после обильного и долгого застолья на еду не хочется смотреть. Но переходить в голодный режим тоже неправильно.
Тогда нужно варить легкие и полезные супы, они помогут взбодриться и вернуться в форму. Наверняка у вас остались в холодильнике овощи после подготовки к новогоднему столу. Готовятся детокс-супы легко и быстро.
Капуста wellness_zara нужна белокочанная, в суп от food.english.kids нужен лук-порей и шампиньоны.
Далее по теме
Детокс-суп с имбирем и грибами
Ингредиенты:
- Имбирь – 2 ст. л. имбиря (очищенный, мелко порубленный) ⠀
- Чеснок – 1 ч. л. (мелко порубленного) ⠀
- Луковица (очищенная, мелко порезанная) ⠀
- Лук-порей – 1 стебель (порезанный тонкими кружками) ⠀
- Морковь – 2-3 средних (порезанных кружками) ⠀
- Куркума – 2-3 ч. л.
- Щепотка гвоздики⠀
- Брокколи – 150-200 г (разделенной на соцветия) ⠀
- Шампиньоны – 100 г (порезанных вдоль) ⠀
- Оливковое масло, соль, перец
Как приготовить:⠀
- В кастрюле с небольшим количеством масла потушить лук, морковь, имбирь, чеснок, шампиньоны.
- Добавить куркуму, гвоздику. Залить 1 л воды и варить на небольшом огне в течение 20-30 минут.
- Добавить брокколи и варить еще 5-7 минут.
Детокс-суп из капусты и болгарского перца
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста – 1/2 кочана
- Репчатый лук, помидоры – по 6 шт.
- Стебель сельдерея – 3 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Соль и перец – по вкусу
- Вода или овощной бульон
Как приготовить:
- Нарезать капусту, лук – мелкой соломкой, помидоры – кубиками. Сельдерей нарезать кружочками, перец – тонкими полосками.
- Сложить овощи в кастрюлю и налить воды или овощного бульона так, чтобы кастрюля была заполнена на 3/4.
- Довести до вкуса солью и перцем. Готовить 30 минут.