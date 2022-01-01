Как разгрузиться после застолья – приготовить эти детокс-супы

Нужно заглянуть в овощной отсек холодильника, взять капусту, лук, морковь, перец и шампиньоны. Варятся детокс-супы не дольше 25-30 минут. Идеальные специи для них – имбирь и куркума

Детокс-супы - рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня

Зачастую после обильного и долгого застолья на еду не хочется смотреть. Но переходить в голодный режим тоже неправильно.

Тогда нужно варить легкие и полезные супы, они помогут взбодриться и вернуться в форму. Наверняка у вас остались в холодильнике овощи после подготовки к новогоднему столу. Готовятся детокс-супы легко и быстро.

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Капуста wellness_zara нужна белокочанная, в суп от food.english.kids нужен лук-порей и шампиньоны.

Детокс-суп с имбирем и грибами

Детокс-суп с имбирем и грибами / Фото: instagram.com/food.english.kids/

Ингредиенты:

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Имбирь – 2 ст. л. имбиря (очищенный, мелко порубленный) ⠀

Чеснок – 1 ч. л. (мелко порубленного) ⠀

Луковица (очищенная, мелко порезанная) ⠀

Лук-порей – 1 стебель (порезанный тонкими кружками) ⠀

Морковь – 2-3 средних (порезанных кружками) ⠀

Куркума – 2-3 ч. л.

Щепотка гвоздики⠀

Брокколи – 150-200 г (разделенной на соцветия) ⠀

Шампиньоны – 100 г (порезанных вдоль) ⠀

Оливковое масло, соль, перец

Как приготовить:⠀

В кастрюле с небольшим количеством масла потушить лук, морковь, имбирь, чеснок, шампиньоны. Добавить куркуму, гвоздику. Залить 1 л воды и варить на небольшом огне в течение 20-30 минут. Добавить брокколи и варить еще 5-7 минут.

Детокс-суп из капусты и болгарского перца

Детокс-суп из капусты и болгарского перца / Фото: instagram.com/wellness_zara/

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Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 1/2 кочана

Репчатый лук, помидоры – по 6 шт.

Стебель сельдерея – 3 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Соль и перец – по вкусу

Вода или овощной бульон

Как приготовить: