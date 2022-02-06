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Картофель "Сто слоев" – натирается слайсами, запекается со специями

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 февраля, 12:13
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Название мы придумали сами, иначе эту красивую запеканку не назовешь. Тонкие картофельные слайсы превращаются в невероятное, ароматное блюдо
Картофель "Сто слоев"
Картофель "Сто слоев" / Фото: Cooking Kun

Когда картофель тонко натирается и запекается – он превращается в максимально красивое блюдо. Очень хорошо это получается делать у французов, например, их запеканку тартифлет с сыром и беконом.

Эту запеканку мы назвали "Сто слоев" и нашли на азиатском кулинарном канале Cooking Kun.

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Идеально, если будет прямоугольная форма, какого изысканного вида и текстуры получится блюдо – видно по фото.

Среди ингредиентов есть картофельная мука, не нужно путать ее с крахмалом, это разные вещи. Если ее нет, возьмите половину от этого количества обычной муки. Или откажитесь от нее в пользу приправ для картофеля.

Картофель "Сто слоев"

Картофель "Сто слоев"
Картофель "Сто слоев" / Фото: Cooking Kun

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Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • картофельная мука – 2 ст. л.;
  • соль, перец, порошок чили – по 1 ч. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.

А в Турции запекают отличную и сытную картошку с колбасками, называется она кумпир. Ее рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Картофель почистить, натереть. Добавить все специи, растительное масло и тщательно перемешать.
  2. Форму застелить пергаментом, выложить картофель, накрыть пергаментом и запекать около одного часа при 220 градусах.

Увидеть воочию, какой красоты получается эта запеканка, можно ниже.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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