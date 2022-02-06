Картофель "Сто слоев" – натирается слайсами, запекается со специями

Когда картофель тонко натирается и запекается – он превращается в максимально красивое блюдо. Очень хорошо это получается делать у французов, например, их запеканку тартифлет с сыром и беконом.
Эту запеканку мы назвали "Сто слоев" и нашли на азиатском кулинарном канале Cooking Kun.
Идеально, если будет прямоугольная форма, какого изысканного вида и текстуры получится блюдо – видно по фото.
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Среди ингредиентов есть картофельная мука, не нужно путать ее с крахмалом, это разные вещи. Если ее нет, возьмите половину от этого количества обычной муки. Или откажитесь от нее в пользу приправ для картофеля.
Картофель "Сто слоев"
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- картофельная мука – 2 ст. л.;
- соль, перец, порошок чили – по 1 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.
А в Турции запекают отличную и сытную картошку с колбасками, называется она кумпир. Ее рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Картофель почистить, натереть. Добавить все специи, растительное масло и тщательно перемешать.
- Форму застелить пергаментом, выложить картофель, накрыть пергаментом и запекать около одного часа при 220 градусах.
Увидеть воочию, какой красоты получается эта запеканка, можно ниже.