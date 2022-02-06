Картопля "Сто шарів" – натирається слайсами, запікається зі спеціями

Назву ми придумали самі, інакше цю красиву запіканку не назвеш. Тонкі картопляні слайси перетворюються на неймовірну, ароматну страву

Картопля "Сто шарів" / Фото: Cooking Kun

Коли картопля тонко натирається і запікається – вона перетворюється на максимально красиву страву. Дуже добре це виходить робити у французів, наприклад, їхню запіканку тартифлет із сиром та беконом.

Цю запіканку ми назвали "Сто шарів" й знайшли на азійському кулінарному каналі Cooking Kun.

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Ідеально, якщо буде прямокутна форма, якого вишуканого вигляду та текстури буде страва – видно на фото.

Серед інгредієнтів є картопляне борошно, не потрібно плутати його з крохмалем, це різні речі. Якщо його немає, візьміть половину від цієї кількості звичайного борошна. Або відмовтеся від нього на користь приправ для картоплі.

Картопля "Сто шарів"

Картопля "Сто шарів" / Фото: Cooking Kun

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Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

картопляне борошно – 2 ст. л.;

сіль, перець, порошок чилі – по 1 ч. л.;

олія – 2 ст. л.

А в Туреччині запікають чудову та ситну картоплю з ковбасками, називається вона кумпир. Її рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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Картоплю почистити, натерти. Додати всі спеції, олію і ретельно перемішати. Форму застелити пергаментом, викласти картоплю, накрити пергаментом і запікати близько однієї години за 220 градусів.

Побачити, якою гарною є ця запіканка, можна нижче.