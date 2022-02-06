Сьогодні 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Сьогодні 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
Сьогодні 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Завтра 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
Завтра 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
Завтра 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Завтра 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Завтра 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
8 лютого 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
8 лютого 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
8 лютого 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
8 лютого 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
8 лютого 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
8 лютого 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
8 лютого 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
8 лютого 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
8 лютого 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Картопля "Сто шарів" – натирається слайсами, запікається зі спеціями

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 лютого, 12:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Назву ми придумали самі, інакше цю красиву запіканку не назвеш. Тонкі картопляні слайси перетворюються на неймовірну, ароматну страву
Картопля "Сто шарів"
Картопля "Сто шарів" / Фото: Cooking Kun

Коли картопля тонко натирається і запікається – вона перетворюється на максимально красиву страву. Дуже добре це виходить робити у французів, наприклад, їхню запіканку тартифлет із сиром та беконом.

Цю запіканку ми назвали "Сто шарів" й знайшли на азійському кулінарному каналі Cooking Kun.

Реклама

Ідеально, якщо буде прямокутна форма, якого вишуканого вигляду та текстури буде страва – видно на фото.

Серед інгредієнтів є картопляне борошно, не потрібно плутати його з крохмалем, це різні речі. Якщо його немає, візьміть половину від цієї кількості звичайного борошна. Або відмовтеся від нього на користь приправ для картоплі.

Картопля "Сто шарів"

Картопля "Сто шарів"
Картопля "Сто шарів" / Фото: Cooking Kun

Реклама

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • картопляне борошно – 2 ст. л.;
  • сіль, перець, порошок чилі – по 1 ч. л.;
  • олія – 2 ст. л.

А в Туреччині запікають чудову та ситну картоплю з ковбасками, називається вона кумпир. Її рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Картоплю почистити, натерти. Додати всі спеції, олію і ретельно перемішати.
  2. Форму застелити пергаментом, викласти картоплю, накрити пергаментом і запікати близько однієї години за 220 градусів.

Побачити, якою гарною є ця запіканка, можна нижче.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти