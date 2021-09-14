Картофельные лепешки решти, брускетта с лисичками и горячий белый шоколад – рецепты согревающего завтрака

Не обязательно готовить все три представленные позиции. Если у вас есть свой фаворит для завтрака, например, в виде разных овощных омлетов, то можно приготовить что-то одно. В следующий раз попробуете остальное. В швейцарские картофельные лепешки решти можно добавить помидор или отварную курицу, брускетта с лисичками будет вкуснее, если намазать на нее сливочный сыр, а для горячего белого шоколада нужно молоко.
Картофельные лепешки решти
Ингредиенты
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- Картофель – 5-6 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель очистить, натереть на крупной терке, добавить соль, специи, масло, перемешать.
- Сок от картофеля нужно слить, но не отжимать. Добавить яйцо, перемешать.
- Разделить на 4 части и распределить на противне, застеленным пекарской бумагой, в форме лепешки толщиной 1-2 см.
- Выпекать при 180 градусах 30 минут до золотистой корочки, картофель не должен хрустеть.
- Подавать со сметаной.
Брускетта с лисичками
Ингредиенты
- Лисички – 80 г
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Сливочный сыр – 3 ст. л.
- Свежий хлеб – 2 кусочка
- Свежий огурец – 1 шт.
- Соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- Лисички очистить, обсушить, порезать на крупные куски, мелкие грибы оставить целиком.
- Чеснок обжарить до золотистой корочки на оливковом масле, затем удалить. Быстро обжарить лисички на чесночном оливковом масле.
- Огурец нарезать слайсами и свернуть в спиральки.
- Хлеб подсушить на сковороде. Намазать сливочным сыром, выложить обжаренные грибы и огурцы.
- Украсить зеленью, посолить, поперчить по вкусу.
Белый горячий шоколад
Ингредиенты
- Молоко – 4 стакана (по 200 мл)
- Белый шоколад – 1 плитка
- Соль, корица – по щепотке
Способ приготовления
- Вылить молоко в сотейник, добавить измельченный на кусочки белый шоколад. Добавить щепотку соли.
- Нагревать, помешивая, пока шоколад полностью не растворится.
- Разлить по чашкам. Сверху посыпать корицей.
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