Коктейль "Казанова" по рецепту Сальвадора Дали – нужны вермут, бренди и немного имбиря

Как говорил сам Дали, эффект от этого коктейля наступает очень быстро. Главное – не делать кислое лицо, как бывает при приеме лекарств. Перед употреблением "Казанова" должен хорошо охладиться

Коктейль "Казанова" / Фото: instagram.com/drinkmumbai/

И еще один рецепт из книги Сальвадора Дали "Ужины Галы". Мы публиковали рецепт его свекольно-мясного салата, теперь – коктейль, которым можно завершить ужин.

Художник уверял, что "Казанова" как рукой снимет усталость – и ваше настроение засияет яркими красками.

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Готовится на основе бренди и вермута, которые нужно хорошо охладить. Потом это смешивается с соком апельсина.

Коктейль "Казанова" по рецепту Сальвадора Дали

Ингредиенты:

сок одного апельсина;

1 ч. л. кампари биттер (или другого горького вермута);

1 ч. л. имбиря;

4 ст. л. бренди;

2 ст. л. выдержанного бренди;

1 щепотка кайенского перца.

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Как приготовить:

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