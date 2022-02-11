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Коктейль "Казанова" по рецепту Сальвадора Дали – нужны вермут, бренди и немного имбиря

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 февраля, 19:32
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Как говорил сам Дали, эффект от этого коктейля наступает очень быстро. Главное – не делать кислое лицо, как бывает при приеме лекарств. Перед употреблением "Казанова" должен хорошо охладиться
Коктейль "Казанова"
Коктейль "Казанова" / Фото: instagram.com/drinkmumbai/

И еще один рецепт из книги Сальвадора Дали "Ужины Галы". Мы публиковали рецепт его свекольно-мясного салата, теперь – коктейль, которым можно завершить ужин.

Художник уверял, что "Казанова" как рукой снимет усталость – и ваше настроение засияет яркими красками.

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Готовится на основе бренди и вермута, которые нужно хорошо охладить. Потом это смешивается с соком апельсина.

Коктейль "Казанова" по рецепту Сальвадора Дали

Ингредиенты:

  • сок одного апельсина;
  • 1 ч. л. кампари биттер (или другого горького вермута);
  • 1 ч. л. имбиря;
  • 4 ст. л. бренди;
  • 2 ст. л. выдержанного бренди;
  • 1 щепотка кайенского перца.

Здесь найдете рецепты согревающих безалкогольных напитков на основе шоколада и кофе.

Как приготовить:

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  1. На дне бокала смешать перец и имбирь. Сверху налить биттер или вермут, затем – бренди и выдержанный бренди.
  2. Поставить в холодильник, а еще лучше – в морозильник на 30 минут.
  3. Достать и смешать с соком апельсина в охлажденном бокале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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