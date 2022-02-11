Коктейль "Казанова" за рецептом Сальвадора Далі – потрібні вермут, бренді та трохи імбиру

Як казав сам Далі, ефект від цього коктейлю настає дуже швидко. Головне – не робити кисле обличчя, як буває під час прийому ліків. Перед вживанням "Казанова" має добре охолодитись

Коктейль "Казанова" / Фото: instagram.com/drinkmumbai/

І ще один рецепт з книги Сальвадора Далі "Вечері Гали". Ми публікували рецепт його буряково-м'ясного салату, тепер – коктейль, яким можна завершити вечерю.

Художник запевняв, що "Казанова" як рукою зніме втому – і ваш настрій засяє яскравими фарбами.

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Готується на основі бренді та вермуту, які потрібно добре остудити. Потім це змішується з апельсиновим соком.

Коктейль "Казанова" за рецептом Сальвадора Далі

Інгредієнти:

сік одного апельсина;

1 ч. л. кампарі бітер (або іншого гіркого вермуту);

1 ч. л. імбиру;

4 ст. л. бренді;

2 ст. л. витриманого бренді;

1 щіпка каєнського перцю.

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Як приготувати:

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