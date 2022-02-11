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Коктейль "Казанова" за рецептом Сальвадора Далі – потрібні вермут, бренді та трохи імбиру

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 лютого, 19:32
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Як казав сам Далі, ефект від цього коктейлю настає дуже швидко. Головне – не робити кисле обличчя, як буває під час прийому ліків. Перед вживанням "Казанова" має добре охолодитись
Коктейль "Казанова"
Коктейль "Казанова" / Фото: instagram.com/drinkmumbai/

І ще один рецепт з книги Сальвадора Далі "Вечері Гали". Ми публікували рецепт його буряково-м'ясного салату, тепер – коктейль, яким можна завершити вечерю.

Художник запевняв, що "Казанова" як рукою зніме втому – і ваш настрій засяє яскравими фарбами.

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Готується на основі бренді та вермуту, які потрібно добре остудити. Потім це змішується з апельсиновим соком.

Коктейль "Казанова" за рецептом Сальвадора Далі

Інгредієнти:

  • сік одного апельсина;
  • 1 ч. л. кампарі бітер (або іншого гіркого вермуту);
  • 1 ч. л. імбиру;
  • 4 ст. л. бренді;
  • 2 ст. л. витриманого бренді;
  • 1 щіпка каєнського перцю.

Тут знайдете рецепти зігрівальних безалкогольних напоїв на основі шоколаду та кави.

Як приготувати:

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  1. На дні келиха змішати перець та імбир. Зверху налити бітер або вермут, потім – бренді та витриманий бренді.
  2. Поставити в холодильник, а ще краще – у морозильник на 30 хвилин.
  3. Дістати і змішати із соком апельсина в охолодженому келиху.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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