Лахмаджун, или турецкая пицца – рецепт простого мясного фастфуда

Готовится на очень тонком тесте в сковороде или духовке. Тесто после замешивания должно подняться в тепле. Лахмаджун бывает овальной или круглой формы

Как приготовить лахмаджун, турецкий фастфуд / Фото: www.thespruceeats.com

Во-первых, не нужно путать этот вид турецкой еды с еще одним похожим – лодочками пиде. Лахмаджун тоже готовится с фаршем из говядины или баранины, но на очень тонком тесте.

Помидоры и лук, кроме специй, обязательны для начинки. Попробуйте добавить немного нарезанных баклажанов или соленые огурцы.

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Рецепт от kitchen.727go.com для максимально разогретой духовки, получится 6-8 порций. Если будете использовать чугунную сковороду, то начинку лучше слегка обжарить. А сам лахмаджун удобнее переносить в сковороду с помощью пергамента.

Лахмаджун

Лахмаджун, рецепт турецкого фастфуда

Ингредиенты:

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мука – 250 г;

теплая вода – 160 мл;

дрожжи – 3 г;

соль – 5 г;

сахар – 1/2 ч. л.;

оливковое масло – 1 ст. ложка + для смазывания.

Для начинки:

фарш из говядины – 200 г;

спелые помидоры – 250 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

петрушка – 1 пучок;

томатная паста – 1 ст. л.;

паприка, красный перец – по 1/2 ч. л.;

черный перец, зира – по вкусу,

соль;

лимон – для подачи.

Как приготовить:

В глубокую миску просеять муку. Добавить дрожжи, сахар и соль. Перемешать. Смешать оливковое масло с теплой водой. Сделать углубление в центре муки и влить смесь воды с маслом. Хорошо перемешать. На присыпанной мукой поверхности замесить мягкое эластичное тесто. Смазать руки оливковым маслом, сформировать из теста шар, переложить его в миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час или два. Тесто разделить на 6-8 частей. Из каждой части сформировать шар, положить обратно в миску, накрыть полотенцем и оставить еще на 20 минут. Лук и чеснок мелко нарезать. Петрушку мелко порубить. Помидоры разрезать на четвертинки. Измельчить все в блендере. Добавить фарш, томатную пасту и специи. Еще раз измельчить в блендере. Раскатать первый шар теста в очень тонкую лепешку круглой или овальной формы. Переложить полученную лепешку на пергамент и смазать края оливковым маслом. Сверху выложить примерно 1 ст. л. мясной начинки и аккуратно распределить ее пальцами по всей поверхности. Разогреть духовку до максимальной температуры 250 градусов вместе с противнем. Достать противень, поместить на него пергамент с лахмаджуном и поставить в духовку. Выпекать примерно 5-6 минут до готовности. Начинка при этом должна шипеть, а края лахмаджуна станут золотисто-коричневыми. Подавать горячим с ломтиком лимона.

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