Ленивый завтрак – рецепт сочных творожных палочек

Для теста нужно немного сметаны. Если есть мелкие овсяные хлопья, то их можно использовать в роли панировки.

Рецепт творожных палочек на завтрак / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/

Пожалуй, творог, после овсянки и яиц, это один из популярнейших продуктов на завтрак. Кроме сырников, его используют в быстрых лепешках или для этих вот палочек.

Они получатся сочными, это обеспечит сметана. Обжаривать их нужно на хорошо разогретом масле. Оно может быть растительным или сливочным.

Реклама

Рецепт со страницы gotovimdoma_82.

Творожные палочки на завтрак

Творожные палочки на завтрак

Ингредиенты:

Реклама

350 г – творог;

1 шт. – яйцо;

1 ст. л. – сметана;

2 ст. л. – сахар;

щепотка соли;

1 ч. л. – разрыхлитель;

200-250 г – мука.

Как приготовить:

Творог соединить с яйцом, добавить соль, сахар и сметану. Хорошо перемешать. Частями ввести муку, добавить разрыхлитель. Замесить тесто, сформировать жгут и нарезать на порции. Жарить на хорошо разогретом масле со всех сторон, выложить на бумажное полотенце.

Как сделать сырные палочки, которые могут заменить хлеб, читайте здесь.