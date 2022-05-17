Ленивый завтрак – рецепт сочных творожных палочек

Рецепт творожных палочек на завтрак / Фото: instagram.com/irina_lobanova1/
Пожалуй, творог, после овсянки и яиц, это один из популярнейших продуктов на завтрак. Кроме сырников, его используют в быстрых лепешках или для этих вот палочек.
Они получатся сочными, это обеспечит сметана. Обжаривать их нужно на хорошо разогретом масле. Оно может быть растительным или сливочным.
Рецепт со страницы gotovimdoma_82.
Творожные палочки на завтрак
Творожные палочки на завтрак
Ингредиенты:
- 350 г – творог;
- 1 шт. – яйцо;
- 1 ст. л. – сметана;
- 2 ст. л. – сахар;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. – разрыхлитель;
- 200-250 г – мука.
Как приготовить:
- Творог соединить с яйцом, добавить соль, сахар и сметану. Хорошо перемешать.
- Частями ввести муку, добавить разрыхлитель. Замесить тесто, сформировать жгут и нарезать на порции.
- Жарить на хорошо разогретом масле со всех сторон, выложить на бумажное полотенце.
Как сделать сырные палочки, которые могут заменить хлеб, читайте здесь.