Мандарины в банке – неожиданный рецепт консервированных цитрусовых

Итак, мандарины круглый год – это возможно. В сезон цитрусовых их можно не просто есть, а использовать в самой разной выпечке.
Пожалуй, самая красивая – мандариновое печенье с трещинками. А что если попробовать их законсервировать при минимальном количестве специй, которые придадут фруктам новых оттенков?
Они простоят в банках около года и будут радовать, когда вам захочется использовать их в пирогах, коктейлях да и просто украсить торт.
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Консервированные мандарины
Ингредиенты:
- мандарины – 2 кг;
- сахар – 180 г;
- гвоздика – 2 шт.;
- корица – 1 палочка.
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Как приготовить:
- Мандарины тщательно очистить от кожуры и перепонок. Плотно выложить в стерильные банки.
- Залить кипятком. Оставить на 10-15 минут.
- Вылить воду из-под мандаринов в кастрюлю. Добавить к воде специи и сахар. Довести до кипения, специи убрать и снова разлить по банкам маринад. Маринад слегка охладить.
- Закатать банки и закутать полотенцем. Хранить в прохладном месте до года.
Посмотрите, как происходит процесс консервирования.