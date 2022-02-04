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Мандарины в банке – неожиданный рецепт консервированных цитрусовых

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 февраля, 10:07
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Это новый вкус оранжевых фруктов благодаря палочке корицы и гвоздике в маринаде. Летом их можно есть просто так, использовать в коктейлях или украшать торт
Консервированные мандарины
Консервированные мандарины / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты

Итак, мандарины круглый год – это возможно. В сезон цитрусовых их можно не просто есть, а использовать в самой разной выпечке.

Пожалуй, самая красивая – мандариновое печенье с трещинками. А что если попробовать их законсервировать при минимальном количестве специй, которые придадут фруктам новых оттенков?

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Они простоят в банках около года и будут радовать, когда вам захочется использовать их в пирогах, коктейлях да и просто украсить торт.

Рецепт канала Мелисса Мир – вкусные рецепты.

Консервированные мандарины

Ингредиенты:

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  • мандарины – 2 кг;
  • сахар – 180 г;
  • гвоздика – 2 шт.;
  • корица – 1 палочка.

Попробуйте испечь красивые панкейки с мандаринами. Рецепт выпечки – здесь.

Как приготовить:

  1. Мандарины тщательно очистить от кожуры и перепонок. Плотно выложить в стерильные банки.
  2. Залить кипятком. Оставить на 10-15 минут.
  3. Вылить воду из-под мандаринов в кастрюлю. Добавить к воде специи и сахар. Довести до кипения, специи убрать и снова разлить по банкам маринад. Маринад слегка охладить.
  4. Закатать банки и закутать полотенцем. Хранить в прохладном месте до года.

Посмотрите, как происходит процесс консервирования.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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