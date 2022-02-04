Мандарини у банці – несподіваний рецепт консервованих цитрусових

Це новий смак помаранчевих фруктів завдяки паличці кориці та гвоздиці в маринаді. Влітку їх можна їсти просто так, використовувати в коктейлях або прикрашати торт

Консервовані мандарини / Фото: Мелисса Мир - вкусные рецепты

Отже, мандарини цілий рік – це можливо. У сезон цитрусових їх можна не просто їсти, а використовувати у найрізноманітнішій випічці.

Мабуть, найкрасивіша – мандаринове печиво з тріщинками. А якщо спробувати їх законсервувати з мінімальною кількістю спецій, які додадуть фруктам нових відтінків?

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Вони простоять у банках близько року і потішать вас, коли захочеться використати їх у пирогах, коктейлях та й просто прикрасити торт.

Рецепт каналу Мелісса Світ – смачні рецепти.

Консервовані мандарини

Інгредієнти:

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мандарини – 2 кг;

цукор – 180 г;

гвоздика – 2 шт.;

кориця – 1 паличка.

Спробуйте спекти красиві панкейки з мандаринами. Рецепт випічки – тут.

Як приготувати:

Мандарини ретельно очистити від шкірки та перетинок. Щільно викласти у стерильні банки. Залити окропом. Залишити на 10-15 хвилин. Вилити воду з-під мандаринів у каструлю. Додати до води спеції та цукор. Довести до кипіння, прибрати спеції і знову розлити по банках маринад. Маринад злегка охолодити. Закатати банки та закутати рушником. Зберігати у прохолодному місці до року.

Подивіться, як відбувається процес консервації.