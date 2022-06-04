Нежнейший плавленый сыр за 15 минут – вкуснее его сделают грибы (видео)

Многим может казаться, что домашний сыр по типу брынзы или адыгейского – это что-то хлопотное. Опытные кулинары спешат опровергнуть это. При желании и минимуме времени его просто сделать.
Этот плавленый сыр похож на наш любимый "Янтарь". После приготовления его можно есть сразу же или дать возможность загустеть в холодильнике.
В рецепте используется свежая петрушка и гранулированный чеснок.
Ольга Матвей, которая придумала это рецепт, уверяет: после того, как вы попробуете эту чудесную закуску, в магазине плавленый сыр покупать уже не будете.
Домашний плавленый сыр с грибами
Ингредиенты:
- шампиньоны – 200 г;
- петрушка, перец;
- творог 10% – 500 г;
- сметана 30% – 2 ст. л.;
- соль, сода – по 1 ч. л.;
- чеснок гранулированный – половина ч. л.
Как приготовить:
- С грибов срезать кожицу, максимально тонко нарезать. Выпарить влагу с грибов на сухой сковороде. Добавить немного масла и соль, слегка обжарить.
- Мелко нарезать петрушку.
- Соединить творог, сметану, яйца, соду и соль. Перебить в блендере. Поставить емкость с массой в сковороду с водой, делая водяную баню. Плавить сыр 10-12 минут. Пробить еще раз блендером. Вернуть на водяную баню, готовить еще несколько минут.
- Соединить с грибами, добавить перец по вкусу и чеснок, перемешать.
- Переложить в стеклянную тару с крышкой до остывания плавленого сыра.
Подробней об этой отличной закуске смотрите в видео.
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