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Нежнейший плавленый сыр за 15 минут – вкуснее его сделают грибы (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
4 июня, 14:38
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А именно – шампиньоны. Нарезайте их очень тонкими пластинами. Еще теплый плавленый сыр нужно сразу же переложить в тару с крышкой, он очень быстро загустевает
Домашний плавленый сыр
Домашний плавленый сыр

Многим может казаться, что домашний сыр по типу брынзы или адыгейского – это что-то хлопотное. Опытные кулинары спешат опровергнуть это. При желании и минимуме времени его просто сделать.

Этот плавленый сыр похож на наш любимый "Янтарь". После приготовления его можно есть сразу же или дать возможность загустеть в холодильнике.

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В рецепте используется свежая петрушка и гранулированный чеснок.

Ольга Матвей, которая придумала это рецепт, уверяет: после того, как вы попробуете эту чудесную закуску, в магазине плавленый сыр покупать уже не будете.

Домашний плавленый сыр с грибами

Плавленый сыр с грибами
Плавленый сыр с грибами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • шампиньоны – 200 г;
  • петрушка, перец;
  • творог 10% – 500 г;
  • сметана 30% – 2 ст. л.;
  • соль, сода – по 1 ч. л.;
  • чеснок гранулированный – половина ч. л.

Как приготовить:

  1. С грибов срезать кожицу, максимально тонко нарезать. Выпарить влагу с грибов на сухой сковороде. Добавить немного масла и соль, слегка обжарить.
  2. Мелко нарезать петрушку.
  3. Соединить творог, сметану, яйца, соду и соль. Перебить в блендере. Поставить емкость с массой в сковороду с водой, делая водяную баню. Плавить сыр 10-12 минут. Пробить еще раз блендером. Вернуть на водяную баню, готовить еще несколько минут.
  4. Соединить с грибами, добавить перец по вкусу и чеснок, перемешать.
  5. Переложить в стеклянную тару с крышкой до остывания плавленого сыра.

Подробней об этой отличной закуске смотрите в видео.

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Рецепт сыра чечил или косички мы публиковали здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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