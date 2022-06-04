Найніжніший плавлений сир за 15 хвилин – гриби його покращать (відео)

А саме – печериці. Нарізайте дуже тонкими пластинами. Ще теплий плавлений сир потрібно одразу ж перекласти в тару з кришкою, він дуже швидко стає густим

Домашній плавлений сир

Багато хто може вважати, що домашній сир, наприклад, бринза або адигейський – це щось клопітке. Досвідчені кулінари поспішають спростувати це. При бажанні та мінімумі часу його просто зробити.

Цей плавлений сир схожий на наш улюблений "Янтар". Після приготування його можна їсти одразу або дати можливість загуснути в холодильнику.

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У рецепті використовується свіжа петрушка та гранульований часник.

Ольга Матвій, яка придумала цей рецепт, запевняє: після того, як ви спробуєте цю чудову закуску, в магазині плавлений сир уже не купуватимете.

Домашній плавлений сир з грибами

Плавлений сир з грибами

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Інгредієнти:

печериці – 200 г;

петрушка, перець;

кисломолочний сир 10% – 500 г;

сметана 30% – 2 ст. л.;

сіль, сода – по 1 ч. л.;

часник гранульований – половина ч. л.

Як приготувати:

З грибів зрізати шкірку, максимально тонко нарізати. Випарити вологу з грибів на сухій сковороді. Додати трохи олії та сіль, злегка обсмажити. Дрібно нарізати петрушку. З'єднати сир, сметану, яйця, соду та сіль. Перебити в блендері. Поставити ємність з масою в сковороду з водою, роблячи водяну баню. Плавити сир 10-12 хвилин. Пробити ще раз блендером. Повернути на водяну баню, готувати ще кілька хвилин. З'єднати з грибами, додати перець за смаком та часником, перемішати. Перекласти в скляну тару з кришкою до остигання плавленого сиру.

Докладніше про цю чудову закуску дивіться у відео.

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Рецепт сиру чечил або косички ми публікували тут.