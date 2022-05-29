Домашній сир чечил (косичка) з двох інгредієнтів – готується за 30 хвилин

Кажуть, варто один раз спробувати приготувати сир, більше бігати в магазин по нього не захочеться. Детально про домашню моцарелу та її тонкощі ми писали. Цей матеріял присвячений чечилу, як кажуть у нас – косичці.
Відділення сирної маси відбувається за 10-12 хвилин. Коли сирна маса відокремиться та буде зібрана в грудку, її потрібно, опускаючи в сироватку, розтягувати та витягувати в нитки.
Зручніше працювати із сиром, надягнувши звичайні рукавички, а зверху – гумові.
Рецепт каналу Appetissimo.
Домашній сир косичка
Інгредієнти:
- молоко – 3 л;
- оцет 9% – 125 мл (залежить від кислотності молока).
Для розсолу:
- сіль – 200 г;
- вода – 1 л.
Як приготувати:
- Підігріти, помішуючи, молоко (перед цим воно має постояти добу в холодильнику) до 40 градусів.
- Тонким струмком влити оцет, постійно помішуючи. Готувати ще 5 хвилин, збираючи лопаткою сирну масу в кулю. Сир перекласти в друшляк.
- Сироватку довести до 70 градусів і перелити у велику каструлю. Відірвати шматочок сиру від загальної маси та опустити у сироватку на 20-40 секунд. Якщо сир добре плавиться, тобто розтягується, опустити сирну масу в сироватку та працювати з ним, як з тістом.
- Для розсолу сіль розчинити у воді.
- Сформувати з маси бублик і витягувати по колу, роблячи його тоншим. На процес треба 10-12 хвилин. Продовжувати витягувати до того часу, коли завтовшки нитки стануть 5-8 мм. Витягування ниток триває близько 10 хвилин.
- Занурити сир у холодний розсіл на 5-7 хвилин. Закріпити на ручці каструлі та заплести косичку.
Деталі цього простого процесу дивіться у відео нижче.
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