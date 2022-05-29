Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
День Києва 2022 День Києва 2022 🇺🇦 Фінал Ліги Чемпіонів ❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022

Сніданок для дітей

Обід за 30 хвилин

Десерт без випічки

Суп із кропивою

Ліниві пельмені

Легкі салати
СЬОГОДНІ Їжа

Домашній сир чечил (косичка) з двох інгредієнтів – готується за 30 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 травня, 14:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Потрібно виключно домашнє, фермерське молоко. З пастеризованого сиру не вийде. Перед тим, як готувати сир, молоко має постояти добу в холодильнику
Домашній сир чечил
Домашній сир чечил

Кажуть, варто один раз спробувати приготувати сир, більше бігати в магазин по нього не захочеться. Детально про домашню моцарелу та її тонкощі ми писали. Цей матеріял присвячений чечилу, як кажуть у нас – косичці.

Відділення сирної маси відбувається за 10-12 хвилин. Коли сирна маса відокремиться та буде зібрана в грудку, її потрібно, опускаючи в сироватку, розтягувати та витягувати в нитки.

Реклама

Зручніше працювати із сиром, надягнувши звичайні рукавички, а зверху – гумові.

Рецепт каналу Appetissimo.

Домашній сир косичка

Домашній сир косичка
Домашній сир косичка

Реклама

Інгредієнти:

  • молоко – 3 л;
  • оцет 9% – 125 мл (залежить від кислотності молока).

Для розсолу:

  • сіль – 200 г;
  • вода – 1 л.

Як приготувати:

Реклама
  1. Підігріти, помішуючи, молоко (перед цим воно має постояти добу в холодильнику) до 40 градусів.
  2. Тонким струмком влити оцет, постійно помішуючи. Готувати ще 5 хвилин, збираючи лопаткою сирну масу в кулю. Сир перекласти в друшляк.
  3. Сироватку довести до 70 градусів і перелити у велику каструлю. Відірвати шматочок сиру від загальної маси та опустити у сироватку на 20-40 секунд. Якщо сир добре плавиться, тобто розтягується, опустити сирну масу в сироватку та працювати з ним, як з тістом.
  4. Для розсолу сіль розчинити у воді.
  5. Сформувати з маси бублик і витягувати по колу, роблячи його тоншим. На процес треба 10-12 хвилин. Продовжувати витягувати до того часу, коли завтовшки нитки стануть 5-8 мм. Витягування ниток триває близько 10 хвилин.
  6. Занурити сир у холодний розсіл на 5-7 хвилин. Закріпити на ручці каструлі та заплести косичку.

Деталі цього простого процесу дивіться у відео нижче.

Тут читайте, як приготувати в домашніх умовах соковиту домашню буженину.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Любиш українську кухню?
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з фаршу
Рецепти
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашнє мигдальне молоко
Хакнути
Секрети грузинської кухні
Курча табака
Готувати
Чекали сезон окрошки?
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити каву у раціоні?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити дріжджі?
Хакнути
Секрети свіжості
Як зберігати лимони?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти