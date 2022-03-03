Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Оладьи, как пончики – рецепт завтрака за 15 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 07:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пышными эти оладьи получаются за счет соды. Яйцо с сахаром и очень теплым кефиром взбиваются отдельно
Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/
Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Оладьи – пожалуй, один из самых интернациональных завтраков. Мы рассказывали, что в Польше их жарят с огромным количеством яблок и щедро посыпают сахарной пудрой перед подачей.

Эти же оладьи отличаются своей текстурой, очень похожей на пончики. Важно хорошо подогреть кефир, он поможет дрожжам сделать оладьи очень пышными.

Реклама

Рецепт нашли на канале Очень Вкусно!

Оладьи

Оладьи на завтрак
Оладьи на завтрак / Фото: Очень Вкусно!

Ингредиенты:

Реклама
  • кефир – 250 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2-3 ст. л.;
  • ванильный сахар – 1 пакетик;
  • сода, соль – по 1/2 ч. л.;
  • мука – 240 г.

Рецепт пышных морковных оладий с соусом найдете здесь.

Как приготовить:

  1. В муку добавить соль и соду, перемешать.
  2. Яйцо взбить с сахаром и ванилином, слегка взбить. Добавить хорошо подогретый кефир и перемешать.
  3. Добавить муку (ее может понадобится больше) и хорошо перемешать.
  4. Жарить оладьи на хорошо разогретом масле.

Как происходит процесс замешивания теста – смотрите ниже.

Реклама

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять