Оладьи, как пончики – рецепт завтрака за 15 минут

Оладьи – пожалуй, один из самых интернациональных завтраков. Мы рассказывали, что в Польше их жарят с огромным количеством яблок и щедро посыпают сахарной пудрой перед подачей.
Эти же оладьи отличаются своей текстурой, очень похожей на пончики. Важно хорошо подогреть кефир, он поможет дрожжам сделать оладьи очень пышными.
Рецепт нашли на канале Очень Вкусно!
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Оладьи
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2-3 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- сода, соль – по 1/2 ч. л.;
- мука – 240 г.
Рецепт пышных морковных оладий с соусом найдете здесь.
Как приготовить:
- В муку добавить соль и соду, перемешать.
- Яйцо взбить с сахаром и ванилином, слегка взбить. Добавить хорошо подогретый кефир и перемешать.
- Добавить муку (ее может понадобится больше) и хорошо перемешать.
- Жарить оладьи на хорошо разогретом масле.
Как происходит процесс замешивания теста – смотрите ниже.