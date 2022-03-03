Оладьи, как пончики – рецепт завтрака за 15 минут

Пышными эти оладьи получаются за счет соды. Яйцо с сахаром и очень теплым кефиром взбиваются отдельно

Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Оладьи – пожалуй, один из самых интернациональных завтраков. Мы рассказывали, что в Польше их жарят с огромным количеством яблок и щедро посыпают сахарной пудрой перед подачей.

Эти же оладьи отличаются своей текстурой, очень похожей на пончики. Важно хорошо подогреть кефир, он поможет дрожжам сделать оладьи очень пышными.

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Рецепт нашли на канале Очень Вкусно!

Оладьи

Оладьи на завтрак / Фото: Очень Вкусно!

Ингредиенты:

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кефир – 250 мл;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2-3 ст. л.;

ванильный сахар – 1 пакетик;

сода, соль – по 1/2 ч. л.;

мука – 240 г.

Рецепт пышных морковных оладий с соусом найдете здесь.

Как приготовить:

В муку добавить соль и соду, перемешать. Яйцо взбить с сахаром и ванилином, слегка взбить. Добавить хорошо подогретый кефир и перемешать. Добавить муку (ее может понадобится больше) и хорошо перемешать. Жарить оладьи на хорошо разогретом масле.

Как происходит процесс замешивания теста – смотрите ниже.