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Оладки, як пончики – рецепт сніданку за 15 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 березня, 07:32
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Пишними ці оладки виходять за рахунок соди. Яйце з цукром та дуже теплим кефіром збиваються окремо
Оладки Фото: instagram.com/my_culinary_life/
Оладки Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Оладки – мабуть, один з найінтернаціональніших сніданків. Ми розповідали, що у Польщі їх смажать з величезною кількістю яблук та щедро посипають цукровою пудрою перед подачею.

Ці ж оладки відрізняються своєю текстурою, дуже схожою на пончики. Важливо добре підігріти кефір. Він допоможе дріжджам зробити оладки дуже пишними.

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Рецепт знайшли на каналі Дуже смачно!

Оладки

Оладки на сніданок
Оладки на сніданок / Фото: Очень Вкусно!

Інгредієнти:

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  • кефір – 250 мл;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 2-3 ст. л.;
  • ванільний цукор – 1 пакетик;
  • сода, сіль – по 1/2 ч. л.;
  • борошно – 240 г.

Рецепт пишних морквяних оладок із соусом знайдете тут.

Як приготувати:

  1. У борошно додати сіль і соду, перемішати.
  2. Яйце збити з цукром і ваніліном, злегка збити. Додати добре підігрітий кефір і перемішати.
  3. Додати борошно (його може знадобиться більше) і добре перемішати.
  4. Смажити оладки на добре розігрітій олії.

Як відбувається процес замішування тіста – дивіться нижче.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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