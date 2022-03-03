Оладки, як пончики – рецепт сніданку за 15 хвилин

Пишними ці оладки виходять за рахунок соди. Яйце з цукром та дуже теплим кефіром збиваються окремо

Оладки Фото: instagram.com/my_culinary_life/

Оладки – мабуть, один з найінтернаціональніших сніданків. Ми розповідали, що у Польщі їх смажать з величезною кількістю яблук та щедро посипають цукровою пудрою перед подачею.

Ці ж оладки відрізняються своєю текстурою, дуже схожою на пончики. Важливо добре підігріти кефір. Він допоможе дріжджам зробити оладки дуже пишними.

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Рецепт знайшли на каналі Дуже смачно!

Оладки

Оладки на сніданок / Фото: Очень Вкусно!

Інгредієнти:

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кефір – 250 мл;

яйце – 1 шт.;

цукор – 2-3 ст. л.;

ванільний цукор – 1 пакетик;

сода, сіль – по 1/2 ч. л.;

борошно – 240 г.

Рецепт пишних морквяних оладок із соусом знайдете тут.

Як приготувати:

У борошно додати сіль і соду, перемішати. Яйце збити з цукром і ваніліном, злегка збити. Додати добре підігрітий кефір і перемішати. Додати борошно (його може знадобиться більше) і добре перемішати. Смажити оладки на добре розігрітій олії.

Як відбувається процес замішування тіста – дивіться нижче.