Рецепт салата "Бюджетного" из белокочанной капусты и картофеля

Картофель нужно отварить, уже нарезанный кубиком, а капусту замариновать в уксусе и с сахаром в течение 15 минут

Салат "Бюджетный" / Фото: Цветкова Наталья

Мало того, что бюджетный, этот салат – отличная находка для тех, кто придерживается поста. При желании можно сделать еще один подобный из фасоли и пекинской капусты.

Итак, картофель нужно нарезать средним кубиком и положить в кипящую воду. Чтобы он не разварился, добавьте немного уксуса и готовьте на медленном огне.

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Капуста слегка замаринуется за 10-15 минут тоже в уксусе с добавлением сахара. Заправлять салат можно или растительным маслом или соусом из горчицы и майонеза.

Рецепт с канала Цветкова Наталья.

Салат "Бюджетный"

Ингредиенты:

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капуста белокочанная – 400 г;

картофель – 3-4 шт,

соль, перец;

лук красный или обычный – 2 шт.;

майонез, яблочный уксус 6% – по 1,5 ст. л.;

растительное масло;

сахар – 1 ст. л.;

маринованные огурцы – 3-4 шт.;

зернистая горчица – 1 ст. л.

Здесь узнаете рецепт теплого салата из макарон, ветчины или отварного мяса, консервированного горошка.

Как приготовить:

Картофель очистить, нарезать кубиком. Кипящую воду посолить , добавить уксус, отварить картофель на медленном огне. Капусту нашинковать, хорошо посолить и помять руками. Добавить сахар и уксус, перемешать и дать постоять 15 минут. Картофель промыть под холодной водой. Лук обжарить на растительном масле несколько минут. В процессе добавить половину чайной ложки сахара для карамелизации. Добавить к картофелю. Добавить нарезанные огурцы. Соединить горчицу с майонезом, заправить салат. Довести до вкуса соль и перцем.