Рецепт салата "Бюджетного" из белокочанной капусты и картофеля

Мало того, что бюджетный, этот салат – отличная находка для тех, кто придерживается поста. При желании можно сделать еще один подобный из фасоли и пекинской капусты.
Итак, картофель нужно нарезать средним кубиком и положить в кипящую воду. Чтобы он не разварился, добавьте немного уксуса и готовьте на медленном огне.
Капуста слегка замаринуется за 10-15 минут тоже в уксусе с добавлением сахара. Заправлять салат можно или растительным маслом или соусом из горчицы и майонеза.
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Рецепт с канала Цветкова Наталья.
Салат "Бюджетный"
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 400 г;
- картофель – 3-4 шт,
- соль, перец;
- лук красный или обычный – 2 шт.;
- майонез, яблочный уксус 6% – по 1,5 ст. л.;
- растительное масло;
- сахар – 1 ст. л.;
- маринованные огурцы – 3-4 шт.;
- зернистая горчица – 1 ст. л.
Здесь узнаете рецепт теплого салата из макарон, ветчины или отварного мяса, консервированного горошка.
Как приготовить:
- Картофель очистить, нарезать кубиком. Кипящую воду посолить , добавить уксус, отварить картофель на медленном огне.
- Капусту нашинковать, хорошо посолить и помять руками. Добавить сахар и уксус, перемешать и дать постоять 15 минут.
- Картофель промыть под холодной водой.
- Лук обжарить на растительном масле несколько минут. В процессе добавить половину чайной ложки сахара для карамелизации.
- Добавить к картофелю. Добавить нарезанные огурцы.
- Соединить горчицу с майонезом, заправить салат. Довести до вкуса соль и перцем.