Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Без молока та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Пісні страви

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт салату "Бюджетного" з білокачанної капусти та картоплі

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 12:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Картоплю потрібно відварити, вже нарізану кубиком, а капусту замаринувати в оцті та з цукром впродовж 15 хвилин
Салат "Бюджетний"
Салат "Бюджетний" / Фото: Цветкова Наталья

Мало того, що бюджетний, цей салат – прекрасна знахідка для тих, хто дотримується посту. За бажання можна зробити ще один подібний з квасолі та пекінської капусти.

Отже, картоплю треба нарізати середнім кубиком і покласти в киплячу воду. Щоб вона не розварилася, додайте трохи оцту та готуйте на повільному вогні.

Реклама

Капуста злегка замаринується за 10-15 хвилин теж в оцті з додаванням цукру. Заправляти салат можна або олією або соусом з гірчиці та майонезу.

Рецепт з каналу Цвєткова Наталія.

Салат "Бюджетний"

Інгредієнти:

Реклама
  • капуста білокачанна – 400 г;
  • картопля – 3-4 шт,
  • сіль перець;
  • цибуля червона або звичайна – 2 шт.;
  • майонез, яблучний оцет 6% – по 1,5 ст. л.;
  • олія;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • мариновані огірки – 3-4 шт.;
  • зерниста гірчиця – 1 ст. л.

Тут дізнаєтесь рецепт теплого салату з макаронів, шинки або відвареного м'яса, консервованого горошку.

Як приготувати:

  1. Картоплю почистити, нарізати кубиком. Киплячу воду посолити, додати оцет, відварити картоплю на повільному вогні.
  2. Капусту нашаткувати, добре посолити і пом'яти руками. Додати цукор та оцет, перемішати і дати постояти 15 хвилин.
  3. Картоплю промити під холодною водою.
  4. Цибулю обсмажити на олії кілька хвилин. У процесі додати половину чайної ложки цукру для карамелізації.
  5. Додати до картоплі. Додати нарізані огірки.
  6. Поєднати гірчицю з майонезом, заправити салат. Довести до смаку сіль та перцем.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Бери з собою
Продукти "тривожної валізки"
Сухофрукти
Сухофрукти
Чайна суміш
Чайна суміш
Консерви
Консерви
В'ялене м'ясо
В'ялене м'ясо
Горіхи
Горіхи
1 /2
Більше продуктів
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як зберігати курку без холодильника
Хакнути
Українські рецепти
Що їли козаки перед битвами
Готувати для ЗСУ!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти