Рецепт салату "Бюджетного" з білокачанної капусти та картоплі

Картоплю потрібно відварити, вже нарізану кубиком, а капусту замаринувати в оцті та з цукром впродовж 15 хвилин

Салат "Бюджетний" / Фото: Цветкова Наталья

Мало того, що бюджетний, цей салат – прекрасна знахідка для тих, хто дотримується посту. За бажання можна зробити ще один подібний з квасолі та пекінської капусти.

Отже, картоплю треба нарізати середнім кубиком і покласти в киплячу воду. Щоб вона не розварилася, додайте трохи оцту та готуйте на повільному вогні.

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Капуста злегка замаринується за 10-15 хвилин теж в оцті з додаванням цукру. Заправляти салат можна або олією або соусом з гірчиці та майонезу.

Рецепт з каналу Цвєткова Наталія.

Салат "Бюджетний"

Інгредієнти:

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капуста білокачанна – 400 г;

картопля – 3-4 шт,

сіль перець;

цибуля червона або звичайна – 2 шт.;

майонез, яблучний оцет 6% – по 1,5 ст. л.;

олія;

цукор – 1 ст. л.;

мариновані огірки – 3-4 шт.;

зерниста гірчиця – 1 ст. л.

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Як приготувати:

Картоплю почистити, нарізати кубиком. Киплячу воду посолити, додати оцет, відварити картоплю на повільному вогні. Капусту нашаткувати, добре посолити і пом'яти руками. Додати цукор та оцет, перемішати і дати постояти 15 хвилин. Картоплю промити під холодною водою. Цибулю обсмажити на олії кілька хвилин. У процесі додати половину чайної ложки цукру для карамелізації. Додати до картоплі. Додати нарізані огірки. Поєднати гірчицю з майонезом, заправити салат. Довести до смаку сіль та перцем.