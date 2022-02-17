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Рецепт завтрака, который можно брать на работу – это овсяный крамбл с черносливом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 февраля, 07:03
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Здесь чернослив необязателен, это могут быть другие сухофрукты, свежие ягоды или орехи. Крамбл запечется с помощью молока
Крамбл из овсянки с черносливом
Крамбл из овсянки с черносливом / Фото: instagram.com/galaxy.cakes.and.more

Когда за дело берется овсянка, мы сейчас не о кашах, а о запекании, то это всегда быстро и всегда питательно. Можно приготовить пудинг, добавив в него морковь, а можно сделать крамбл без грамма муки.

Чернослив или любые другие сухофрукты обязательно нужно замочить в горячей воде и хорошо промыть. Если будете использовать размороженные ягоды, то им нужно немного крахмала.

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Как советует автор рецепта – sergeevnagalichkaможно брать молоко с минимальной жирностью, чтобы получить более диетический крамбл.

Крамбл из овсянки с черносливом

Крамбл из овсянки с черносливом
Крамбл из овсянки с черносливом / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Ингредиенты:

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  • хлопья овсяные – 150 г;
  • молоко 1% – 500 мл;
  • чернослив – 50 г;
  • корица молотая – 1/4 ч. л.

С помощью овсянки можно приготовить отличное печенье АНЗАК, очень популярное в Австралии. Его рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Смешать овсяные хлопья и корицу (можно добавить мускатный орех, имбирь, кардамон). Влить молоко и перемешать.
  3. Чернослив тщательно вымыть, обсушить и порезать на небольшие кусочки. Добавить к хлопьям.
  4. Форму для выпечки смазать оливковым маслом и выложить смесь.
  5. Запекать 15-20 минут. Дать немного остыть и порезать на порции.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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