Рецепт сніданку, який можна брати на роботу – це вівсяний крамбл із чорносливом

Коли за справу береться вівсянка, ми наразі не про каші, а про запікання, це завжди швидко і завжди поживно. Можна приготувати пудинг, додавши до нього моркву, а можна зробити крамбл без грама борошна.
Чорнослив або будь-які інші сухофрукти обов'язково потрібно замочити у гарячій воді й добре промити. Якщо використовуватиме розморожені ягоди, то їм потрібно трохи крохмалю.
Як радить авторка рецепта – sergeevnagalichka – можна брати молоко з мінімальною жирністю, щоб отримати дієтичніший крамбл.
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Крамбл з вівсянки з чорносливом
Інгредієнти:
- пластівці вівсяні – 150 г;
- молоко 1% – 500 мл;
- чорнослив – 50 г;
- кориця мелена – 1/4 ч. л.
За допомогою вівсянки можна приготувати чудове печиво АНЗАК, дуже популярне в Австралії. Його рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Змішати вівсяні пластівці та корицю (можна додати мускатний горіх, імбир, кардамон). Влити молоко та перемішати.
- Чорнослив ретельно вимити, обсушити та порізати на невеликі шматочки. Додати до пластівців.
- Форму для випічки змастити оливковою олією та викласти суміш.
- Запікати 15-20 хвилин. Дати трохи охолонути і нарізати на порції.