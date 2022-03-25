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Сытный завтрак за 5 минут – готовится в сковороде из овсянки и яиц

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25 марта, 07:01
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Овсянка нужна долгой варки. Ее нужно обжарить, а потом вбить яйца. Подавайте с зеленью
Рецепт завтрака за 5 минут
Рецепт завтрака за 5 минут / Фото: www.hobbyfarms.com

Давно известно, что овсянка – не только каша, причем с самыми разными дополнительными ингредиентами.

Это еще и пудинги с морковью – да с чем угодно. Здесь интересное решение. Овсянка долгого приготовления обжаривается на антипригарной сковороде. Понятно, что без масла.

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Потом вбиваются яйца и распределяются по овсянке. Готовить этот завтрак нужно на среднем огне.

Рецепт нашли на канале Люблю Поесть.

Завтрак из овсянки и яиц

Завтрак из овсянки и яиц
Завтрак из овсянки и яиц / Фото: Люблю Поесть

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Ингредиенты на две порции:

  • 50-70 г овсянки долгой варки;
  • 4 яйца, соль, перец.

Здесь узнаете, как сделать яблочный кекс. Для него нужна овсянка и всего одно яйцо.

Как приготовить:

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  1. Овсянку высыпать в антипригарную сковороду. Дать подрумяниться три-четыре минуты на среднем огне. Готовьте, помешивая.
  2. Как только хлопья стали приятно пахнуть, вбить яйца. Посолить и поперчить по вкусу. С помощью лопатки равномерно распределить.
  3. Накрыть крышкой и готовить две-три минуты, пока на блине не исчезнут все жидкие участки.

Убедиться наглядно, что это действительно очень быстрый завтрак, можно в видео ниже.

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