Три картофелины, три яйца и немного муки – получится быстрый и сытный ужин

Готовится этот ужин на сковороде. Еще нужно немного сыра, он будет внутри этого картофельного пирога. Сыр можно заменить овощами или фаршем

Рецепт быстрого ужина из картофеля / Фото: скриншот

Этот максимально быстрый ужин очень напоминает хашбраун, в США его часто готовят, правда, на завтрак.

Здесь картофель тоже натирается. После этого залейте его холодной водой на несколько минут, нужно убрать лишний крахмал.

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В рецепте канала Einfach und lecker используется сыр, он попадет между частями картофельно-яичной смеси. Вместо сыра можно брать практически все, что есть в холодильнике.

Если это фарш, то предварительно его обжарьте.

Картофельный пирог

Ингредиенты:

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по 3 шт. картофель, яйца;

2 ст. л. муки;

зелень;

соль, перец, красный и черный перец;

сыр.

Рецепты двух мини-пирогов из готового теста найдете здесь.

Как приготовить:

Картофель натереть. Залить водой и оставить на три минуты. Процедить. Добавить муку, перемешать. Нарезать зелень и соединить с яйцами. Добавить специи и перемешать. Влить яичную смесь к картофелю, перемешать. Выложить половину смеси на разогретую с растительным маслом сковороду. Сверху разложить нарезанный или тертый сыр. Накрыть второй половиной смеси. Готовить под крышкой 5-7 минут. С помощью тарелки перевернуть на другую сторону, готовить еще 5-7 минут.

Здесь смотрите, как удобнее всего обжаривать этот пирог.