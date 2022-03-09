Три картофелины, три яйца и немного муки – получится быстрый и сытный ужин

Этот максимально быстрый ужин очень напоминает хашбраун, в США его часто готовят, правда, на завтрак.
Здесь картофель тоже натирается. После этого залейте его холодной водой на несколько минут, нужно убрать лишний крахмал.
В рецепте канала Einfach und lecker используется сыр, он попадет между частями картофельно-яичной смеси. Вместо сыра можно брать практически все, что есть в холодильнике.
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Если это фарш, то предварительно его обжарьте.
Картофельный пирог
Ингредиенты:
- по 3 шт. картофель, яйца;
- 2 ст. л. муки;
- зелень;
- соль, перец, красный и черный перец;
- сыр.
Рецепты двух мини-пирогов из готового теста найдете здесь.
Как приготовить:
- Картофель натереть. Залить водой и оставить на три минуты. Процедить.
- Добавить муку, перемешать.
- Нарезать зелень и соединить с яйцами. Добавить специи и перемешать.
- Влить яичную смесь к картофелю, перемешать.
- Выложить половину смеси на разогретую с растительным маслом сковороду.
- Сверху разложить нарезанный или тертый сыр. Накрыть второй половиной смеси.
- Готовить под крышкой 5-7 минут. С помощью тарелки перевернуть на другую сторону, готовить еще 5-7 минут.
Здесь смотрите, как удобнее всего обжаривать этот пирог.