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Три картофелины, три яйца и немного муки – получится быстрый и сытный ужин

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 марта, 18:07
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Готовится этот ужин на сковороде. Еще нужно немного сыра, он будет внутри этого картофельного пирога. Сыр можно заменить овощами или фаршем
Рецепт быстрого ужина из картофеля
Рецепт быстрого ужина из картофеля / Фото: скриншот

Этот максимально быстрый ужин очень напоминает хашбраун, в США его часто готовят, правда, на завтрак.

Здесь картофель тоже натирается. После этого залейте его холодной водой на несколько минут, нужно убрать лишний крахмал.

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В рецепте канала Einfach und lecker используется сыр, он попадет между частями картофельно-яичной смеси. Вместо сыра можно брать практически все, что есть в холодильнике.

Если это фарш, то предварительно его обжарьте.

Картофельный пирог

Ингредиенты:

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  • по 3 шт. картофель, яйца;
  • 2 ст. л. муки;
  • зелень;
  • соль, перец, красный и черный перец;
  • сыр.

Рецепты двух мини-пирогов из готового теста найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Картофель натереть. Залить водой и оставить на три минуты. Процедить.
  2. Добавить муку, перемешать.
  3. Нарезать зелень и соединить с яйцами. Добавить специи и перемешать.
  4. Влить яичную смесь к картофелю, перемешать.
  5. Выложить половину смеси на разогретую с растительным маслом сковороду.
  6. Сверху разложить нарезанный или тертый сыр. Накрыть второй половиной смеси.
  7. Готовить под крышкой 5-7 минут. С помощью тарелки перевернуть на другую сторону, готовить еще 5-7 минут.

Здесь смотрите, как удобнее всего обжаривать этот пирог.

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Ирина Маслова
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