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Три картоплини, три яйця і трохи борошна – вийде швидка та ситна вечеря

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 березня, 18:07
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Готується ця вечеря на сковороді. Ще потрібно трохи сиру, він буде всередині цього картопляного пирога. Сир можна замінити овочами або фаршем
Рецепт швидкої вечері з картоплі
Рецепт швидкої вечері з картоплі / Фото: скріншот

Ця максимально швидка вечеря дуже нагадує хашбраун, у США його часто готують, щоправда, на сніданок.

Тут картопля теж натирається. Після цього залийте її холодною водою на кілька хвилин, щоби прибрати зайвий крохмаль.

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У рецепті каналу Einfach und lecker використовується сир, він потрапить між частинами картопляно-яєчної суміші. Замість сиру можна брати практично все, що є у холодильнику.

Якщо це фарш, то попередньо його обсмажте.

Картопляний пиріг

Інгредієнти:

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  • по 3 шт. картопля, яйця;
  • 2 ст. л. борошна;
  • зелень;
  • сіль, перець, червоний та чорний перець;
  • сир.

Рецепти двох мініпирогів з готового тіста знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Картоплю натерти. Залити водою та залишити на три хвилини. Процідити.
  2. Додати борошно, перемішати.
  3. Нарізати зелень та з'єднати з яйцями. Додати спеції та перемішати.
  4. Влити яєчну суміш до картоплі, перемішати.
  5. Викласти половину суміші на розігріту з олією сковороду.
  6. Зверху розкласти нарізаний або тертий сир. Накрити другою половиною суміші.
  7. Готувати під кришкою 5-7 хвилин. За допомогою тарілки перевернути на інший бік, готувати ще 5-7 хвилин.

Тут дивіться, як найзручніше обсмажувати цей пиріг.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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