Три картоплини, три яйця і трохи борошна – вийде швидка та ситна вечеря

Готується ця вечеря на сковороді. Ще потрібно трохи сиру, він буде всередині цього картопляного пирога. Сир можна замінити овочами або фаршем

Рецепт швидкої вечері з картоплі / Фото: скріншот

Ця максимально швидка вечеря дуже нагадує хашбраун, у США його часто готують, щоправда, на сніданок.

Тут картопля теж натирається. Після цього залийте її холодною водою на кілька хвилин, щоби прибрати зайвий крохмаль.

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У рецепті каналу Einfach und lecker використовується сир, він потрапить між частинами картопляно-яєчної суміші. Замість сиру можна брати практично все, що є у холодильнику.

Якщо це фарш, то попередньо його обсмажте.

Картопляний пиріг

Інгредієнти:

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по 3 шт. картопля, яйця;

2 ст. л. борошна;

зелень;

сіль, перець, червоний та чорний перець;

сир.

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Як приготувати:

Картоплю натерти. Залити водою та залишити на три хвилини. Процідити. Додати борошно, перемішати. Нарізати зелень та з'єднати з яйцями. Додати спеції та перемішати. Влити яєчну суміш до картоплі, перемішати. Викласти половину суміші на розігріту з олією сковороду. Зверху розкласти нарізаний або тертий сир. Накрити другою половиною суміші. Готувати під кришкою 5-7 хвилин. За допомогою тарілки перевернути на інший бік, готувати ще 5-7 хвилин.

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