Три картоплини, три яйця і трохи борошна – вийде швидка та ситна вечеря

Ця максимально швидка вечеря дуже нагадує хашбраун, у США його часто готують, щоправда, на сніданок.
Тут картопля теж натирається. Після цього залийте її холодною водою на кілька хвилин, щоби прибрати зайвий крохмаль.
У рецепті каналу Einfach und lecker використовується сир, він потрапить між частинами картопляно-яєчної суміші. Замість сиру можна брати практично все, що є у холодильнику.
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Якщо це фарш, то попередньо його обсмажте.
Картопляний пиріг
Інгредієнти:
- по 3 шт. картопля, яйця;
- 2 ст. л. борошна;
- зелень;
- сіль, перець, червоний та чорний перець;
- сир.
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Як приготувати:
- Картоплю натерти. Залити водою та залишити на три хвилини. Процідити.
- Додати борошно, перемішати.
- Нарізати зелень та з'єднати з яйцями. Додати спеції та перемішати.
- Влити яєчну суміш до картоплі, перемішати.
- Викласти половину суміші на розігріту з олією сковороду.
- Зверху розкласти нарізаний або тертий сир. Накрити другою половиною суміші.
- Готувати під кришкою 5-7 хвилин. За допомогою тарілки перевернути на інший бік, готувати ще 5-7 хвилин.
Тут дивіться, як найзручніше обсмажувати цей пиріг.