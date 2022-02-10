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Хашбраун на сніданок – простий рецепт картопляно-сирного пирога

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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10 лютого, 07:00
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Це класика американських сніданків. Хашбраун можна приготувати великим або у вигляді драників. Подаються з окатою яєчною і смаженими скибочками бекону
Хашбраун з картоплею
Хашбраун з картоплею / Фото: instagram.com/cookscountry/

Продовжуємо знайомитися зі знаковими сніданками. Хашбраун – це ще один класичний американський. Також у цій країні люблять готувати швидкий сендвіч з тунцем та сиром.

Хашбраун може бути великим, як наш. Він займе всю поверхню сковороди і буде ыз сиром всередині.

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Часто його готують у вигляді драників. Частий сніданок, коли хашбраун невеликих розмірів подається з яєчнею та скибочками смаженого бекону.

Американський сніданок
Американський сніданок / Фото: instagram.com/lagurme_kis

Рецепт зі сторінки whatiateforbreakfast.

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Хашбраун із сиром

Хашбраун з сиром
Хашбраун з сиром / Фото: instagram.com/whatiateforbreakfast/

Інгредієнти:

  • 500 г картоплі;
  • 2 яйця;
  • 150 г тертого сиру (твердий та моцарела);
  • сіль, перець, сушений чебрець, розмарин.

Ці кекси із шинкою та сиром можна брати на перекус і до школи, і на роботу.

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Як приготувати:

  1. Картоплю натерти, ретельно віджати сік. Вбити яйця, додати спеції та трави, перемішати.
  2. На сковороді розігріти олію, викласти половину картопляної суміші, розрівняти. Викласти сир. Зверху – решту картопляної маси. Смажити сім-вісім хвилин.
  3. Перевернути хашбраун і готувати сім-вісім хвилин до золотавого кольору.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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