Вкуснейшие домашние конфеты – нужны печенье, сгущенка, бананы и белый шоколад

Измельченное печенье соединится со сгущенкой и станет оболочкой для нарезанного банана. Автор рецепта предлагает украсить конфеты белым шоколадом, можно попробовать и с темным

Домашние конфеты с бананом / Фото: bosskitchen.com

Домашние конфеты – это не просто сладости, состав которых вы контролируете. Есть конфеты, которые вошли в историю.

Обязательно попробуйте вкусные и бюджетные бразильские "Бригадейро", которые стали символом предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты больше 50-ти лет тому назад.

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Для этих же конфет нужно ваше любимое печенье, банан, орехи и белый шоколад.

Готовятся за считанные минуты, а радости доставят немало.

Рецепт со страницы apple_pie_289.

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Домашние конфеты из печенья, бананов и вареной сгущенки

Домашние конфеты из печенья, бананов и вареной сгущенки / Фото: instagram.com/apple_pie_289

Ингредиенты:

печенье – 200 г

вареная сгущенка – 1 ст. л. с горкой;

половина банана (можно больше);

измельченные грецкие орехи – 2 ст. л.;

белый шоколад – 50 г.

Еще попробуйте конфеты "Планета" из сухого молока и сгущенного молока, их многие хорошо понят с детства.



Как приготовить:

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