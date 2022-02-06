Смачні домашні цукерки – потрібні печиво, згущене молоко, банани та білий шоколад

Подрібнене печиво з'єднається зі згущеним молоком і стане оболонкою для нарізаного банана. Авторка рецепта пропонує прикрасити цукерки білим шоколадом, можна спробувати і з темним

Домашні цукерки з бананом / Фото: bosskitchen.com

Домашні цукерки – це не просто солодощі, склад яких ви контролюєте. Є цукерки, що увійшли в історію.

Обов'язково спробуйте смачні та бюджетні бразильські "Бригадейро", які стали символом передвиборчої кампанії одного з кандидатів у президенти понад 50 років тому.

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Для цих же цукерок потрібне ваше улюблене печиво, банан, горіхи та білий шоколад.

Готуються за лічені хвилини, а радості принесуть чимало.

Рецепт зі сторінки apple_pie_289.

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Домашні цукерки з печива, бананів та вареного згущеного молока

Домашні цукерки з печива, бананів та вареного згущеного молока / Фото: instagram.com/apple_pie_289

Інгредієнти:

печиво – 200 г

варене згущене молоко – 1 ст. л. з гіркою;

половина банана (можна більше);

подрібнені волоські горіхи – 2 ст. л.;

білий шоколад – 50 г.

Ще спробуйте цукерки "Планета" із сухого молока та згущеного молока, які багато хто добре пам'ятають з дитинства.



Як приготувати:

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