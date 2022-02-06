Смачні домашні цукерки – потрібні печиво, згущене молоко, банани та білий шоколад

Домашні цукерки – це не просто солодощі, склад яких ви контролюєте. Є цукерки, що увійшли в історію.
Обов'язково спробуйте смачні та бюджетні бразильські "Бригадейро", які стали символом передвиборчої кампанії одного з кандидатів у президенти понад 50 років тому.
Для цих же цукерок потрібне ваше улюблене печиво, банан, горіхи та білий шоколад.
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Готуються за лічені хвилини, а радості принесуть чимало.
Рецепт зі сторінки apple_pie_289.
Домашні цукерки з печива, бананів та вареного згущеного молока
Інгредієнти:
- печиво – 200 г
- варене згущене молоко – 1 ст. л. з гіркою;
- половина банана (можна більше);
- подрібнені волоські горіхи – 2 ст. л.;
- білий шоколад – 50 г.
Ще спробуйте цукерки "Планета" із сухого молока та згущеного молока, які багато хто добре пам'ятають з дитинства.
Як приготувати:
- Подрібнити печиво в блендері, трохи відсипати в тарілку. До крихти додати згущене молоко. Перемішати в однорідну масу. Додати горіхи та ще раз перемішати.
- З маси сформувати ковбасу і злегка розплющити пальцями. Покласти шматочки банана і защипнути краї.
- Розтопити білий шоколад. Занурити в розтоплений шоколад заготівлю.
- Присипати зверху подрібненим печивом.
- Порізати на шматочки. Відправити у морозилку на кілька хвилин.